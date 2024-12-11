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الأربعاء 11 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

وزير الري يلتقي المدير الإقليمي للبنك الدولي على هامش مؤتمر COP16 بالرياض

الدكتور هانى سويلم
الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى
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 التقى الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري ، اليوم الأربعاء، ميسكي برهاني المدير الإقليمي للتنمية المستدامة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولي حيث تمت مناقشة موقف مشروع التحول الغذائي الزراعي الموائم للمناخ (CRAFT) أحد مشروعات محور الغذاء ببرنامج "نُوَفِّي" ،وذلك على هامش مشاركته فى مؤتمر الأطراف لإتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر COP16 والمنعقد بالعاصمة السعودية الرياض .

وخلال الاجتماع .. أشار الدكتور سويلم إلى التنسيقات السابقة للاعداد للمشروع والتى تتضمن تنفيذ أنشطة متكاملة لتطوير الري والري الحديث ودعم قدرات المزارعين وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي وتعزيز دور روابط مستخدمي المياه بالزمامات المستهدفة من المشروع فى محافظات (المنوفية - الشرقية - الغربية) .

وأوضح أن رؤية الوزارة ترتكز على رفع الكفاءة الكلية لاستخدام المياه ، وتعظيم العائد من وحدة المياه ، مشيراً لأهمية الاعتماد على أنظمة الرى الحديثة في الزراعة، والتوسع في إستخدام الطاقة الشمسية في رفع المياه ، ومراعاة الجدوي الاقتصادية والتأثير البيئي والبُعد الإجتماعى عند تنفيذ مشروعات الرى الحديث .

الرياض البنك الدولي الري الموارد المائية سويلم COP16