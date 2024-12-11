بعد "الفيضة الصغرى" بالإسكندرية.. الأرصاد تكشف مواعيد النوات المقبلة

تستعد محافظة الإسكندرية، لاستقبال نوة الفيضة الصغرى، التي ينتج عنها ارتفاع كبير في الأمواج قد يؤدي إلى تجاوز المياه لحاجز الكورنيش ووصولها إلى الطرق، مما يتسبب في عرقلة حركة المرور ويعيق تنقل المواطنين.

كما تؤدي النوة إلى توقف أعمال الصيد والأنشطة البحرية نظرًا لخطورة الأمواج على مراكب الصيد والصيادين.

وقدمت الأرصاد الجوية، للمواطنين عدد من النصائح للمواطنين للتعامل مع نوة الفيضة الصغرى، واتخاذ احتياطات خاصة أثناء النوة.

وأعلنت الأرصاد عن مواعيد النوات التالية التي تشهدها البلاد بعد نوة الفيضة الصغرى:

*موعد نوة رأس السنة:

في 2 يناير، يصاحبها سقوط أمطار مع رياح غربية، وتستمر مدة 4 أيام.



*موعد نوة الفيضة الكبيرة:

في 12 يناير، يصحبها أمطار شديدة، مع رياح جنوبية غربية، وتستمر لمدة 6 أيام.



*موعد نوة الغطاس:

في 19 يناير، يصاحبها سقوط أمطار، مع رياح غربية، وتستمر مدة 3 أيام.



*موعد نوة الكرم:

في 28 يناير، يصاحبها أمطار غزيرة، مع رياح غربية، وتستمر مدة 7 أيام.



*موعد نوة الشمس الصغيرة:

في 18 فبراير، يصاحبها سقوط أمطار، مع رياح شمالية غربية، وتستمر مدة 3 أيام.



*موعد نوة السلوم:

في 2 مارس ، يصاحبها سقوط أمطار، مع رياح جنوبية غربية، وتستمر يومين.



*موعد نوة الحسوم:

في 9 مارس، غالبًا تكون ممطرة، مع اتجاه رياح جنوبية غربية، وتستمر مدة 7 أيام.



*موعد نوة الشمس الكبيرة:

في 18 مارس، غالبًا تكون ممطرة، مع رياح شرقية، وتستمر مدة يومين.



*موعد نوة العوة وبرد العجوزة:

في 24 مارس، غالبًا تكون ممطرة، مع رياح شرقية، وتستمر مدة 6 أيام.