الفصائل السورية تسيطر بشكل كامل على دير الزور وغرب الفرات

كشف خليل هملو مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من دمشق، عن آخر التطورات في سوريا، وأوضح أنّ فصائل الجيش الوطني والفصائل السورية سيطرت بشكل كامل على محافظة دير الزور، موضحا أنّ هذه المنطقة كانت تحت سيطرة الجيش السوري في عهد نظام بشار الأسد.

أضاف أنّ الفصائل السورية تسيطر على كامل المناطق غرب نهر الفرات، بداية من مدينة جرابلس على الحدود السورية التركية وحتى مدينة البوكمال على الحدود السورية العراقية.

وتابع: «هناك انتهاكات إسرائيلية دمرت كل القواعد العسكرية في سوريا التي تضم الأسلحة الاستراتيجية، كما دمر الاحتلال الإسرائيلي نحو 5 مطارات مثل المزة وعقربا والشعيرات والقامشلي والرقة، عبر الطيران الحربي الإسرائيلي».

وواصل: «إسرائيل تعمل على إخراج السلاح الاستراتيجي السوري وبالتحديد السلاح الجوي من خطوط المعركة، كما أنها تدمر مراكز البحوث، إذ تمارس تدميرا ممنهجا لكل شيء».