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الأربعاء 11 ديسمبر 2024
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الرئيس السيسي يصل إلى القصر الجمهوري بدبلن للقاء نظيره الإيرلندي

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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وصل  الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مقر القصر الجمهوري بأيرلندا، حيث يتلقي الرئيس السيسي مع رئيس جمهورية أيرلندا مايكل هيجينز في القصر الجمهوري بدبلن

ثم يلتقي الرئيس السيسي مع رئيس وزراء أيرلندا سيمون هاريس بمقر رئاسة الوزراء الأيرلندية

ويجري الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم لقاءات مع كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء الأيرلنديين، للتباحث حول الفرص المتاحة لتعزيز التعاون بين البلدين وتنسيق المواقف بالنسبة للقضايا والأزمات الدولية ذات الاهتمام المشترك

ووصل الرئيس السيسي مساء أمس الثلاثاء إلى العاصمة الأيرلندية دبلن وهي المحطة الثالثة والأخيرة في جولته الأوروبية التي شملت من قبل الدنمارك والنرويج.

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