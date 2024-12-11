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الأربعاء 11 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

فرحة "أم" .. والدة اللاعبة حبيبة عمر تشجعها خلال مباراتها في دوري السيدات

والدة اللاعبة حبيبة
والدة اللاعبة حبيبة عمر
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انتشرت صورة على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" لوالدة اللاعبة حبيبة عمر لاعبة الفريق الأول لكرة القدم النسائية بالنادي الأهلي، حيث ظهرت فيها والدة اللاعبة وهي تقوم بتشجيع ابنتها في المباراة وفرحتها بتقدم فريقها واحرازه أهدافا في المباراة القوية التي تمت بين فريقي الأهلي والبنك الأهلي على ملعب البنك الأهلي.

والدة اللاعبة حبيبة عمر

وكان فريق النادي الأهلي قد استطاع هزيمة فريق نادي البنك الأهلي، وذلك  في المباراة التي جمعتهم ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة بالدوري الممتاز، وفاز النادي الأهلي على مضيفه بهدفين مقابل لا شيء، وقد أحرز الأهداف كل من " ميا داردن - شارتي روبن ".

ورفع الأهلي رصيده إلى ٣٠ نقطة، محققًا العلامة الكاملة بالمسابقة التي بدأها بالفوز على ‏الزمالك في الجولة الأولى ثم وادي دجلة ومودرن سبورت والمعادي واليخت مرورًا باتحاد بسيون ‏والاتحاد السكندري والجونة وإنبي وحتى بيراميدز في الجولة الأخيرة.

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