جامعة بنها تحتفل باليوم العالمي لمكافحة الفساد

نظمت جامعة بنها احتفالية لليوم العالمي لمكافحة الفساد، بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية بالقليوبية، ومحافظة القليوبية.

اليوم العالمي لمكافحة الفساد

جاء ذلك بحضور الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، والمهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، واللواء خالد نبيل رئيس مكتب هيئة الرقابة الإدارية بالقليوبية، والعقيد وائل محسن بمكتب الرقابة الإدارية بالقليوبية، والدكتورة إيمان ريان، نائب المحافظ، وكذا حضور نواب رئيس الجامعة، والأمين العام، وسكرتير عام محافظة القليوبية، والمستشار العسكري للمحافظة، وأمناء الجامعة المساعدين، وأعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري والطلاب.

وفي كلمته أكد الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها أن مكافحة الفساد تعد من الأولويات الرئيسية للدولة المصرية، حيث تعمل على تعزيز الشفافية والمساءلة في جميع الجهات الحكومية وتعزيز دور الهيئات المستقلة في مكافحة الفساد، بالإضافة الى تطوير البنية التحتية لمكافحة الفساد من خلال توفير التكنولوجيا المتقدمة وتدريب الكوادر البشرية المتخصصة في هذا المجال.

وأشار الجيزاوي إلى أن الجامعات تلعب دورا فعّالا في مكافحة الفساد وتحقيق التنمية المستدامة في المجتمع من خلال مجموعة من الآليات والمبادرات التي تعزز الشفافية والمساءلة حيث تعتمد الجامعات على التعليم كأداة فعالة لترسيخ القيم الأخلاقية والمبادئ القانونية لدى الطلاب، من خلال تضمين مفاهيم مكافحة الفساد في المناهج الدراسية، كما تعمل الجامعات على نشر الوعي حول خطورة الفساد وتأثيراته السلبية على المجتمع.

كما تشكل الجامعات مراكز للبحث العلمي الذي يساهم في تحليل وفهم ظاهرة الفساد، واقتراح الحلول المناسبة لمكافحته، حيث توفر البحوث الأكاديمية البيانات والمعلومات الضرورية لصنع القرارات المستنيرة ووضع السياسات الفعالة بالإضافة الى المساهمة في بناء جيل جديد من القادة يتمتع بالنزاهة والمصداقية، من خلال تعزيز مفاهيم الشفافية والعدالة في البيئة الجامعية من خلال المبادرات الطلابية والندوات وورش العمل، لافتا أن كل هذه الأدوات تستخدمها الجامعات لتعزيز الوعي حول أهمية النزاهة ومكافحة الفساد وبهذا تسهم الجامعات بشكل فعال في بناء مستقبل أكثر نزاهة وشفافية، وفي تعزيز القيم الأخلاقية التي تضع المجتمع على طريق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية.

وقال الجيزاوي، إننا في جامعة بنها تقوم الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بمراقبة وتقييم الأنشطة الأكاديمية والإدارية لضمان الامتثال للقوانين واللوائح، وإجراء عمليات تدقيق منتظمة ومراجعة داخلية على الأنشطة المالية والإدارية لضمان الامتثال للمعايير القانونية والأخلاقية، كما نعتمد بالجامعة إجراءات شفافة وعادلة في عمليات التوظيف والترقيات لضمان اختيار الكفاءات بناءً على الجدارة وليس العلاقات الشخصية.

وتابع رئيس الجامعة أنه من خلال الخطة البحثية للجامعة 2023 - 2030 ندعم ونشجع الأبحاث والدراسات الأكاديمية التي تتناول موضوع الفساد وآلياته وسبل مكافحته، مما يساهم في تطوير استراتيجيات فعّالة لمكافحته وفي نفس السياق نعمل على تضمين القيم الأخلاقية ومبادئ النزاهة في المنهج الأكاديمي للتخصصات المختلفة لتعزيز الثقافة المؤسسية القائمة على الشفافية والمساءلة.

وأكد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، إن اليوم العالمي لمكافحة الفساد فرصة حقيقية لرفع وعي شباب جامعة بنها وتعميق معرفتهم بالقضايا المتعلقة بمنع ومكافحة الفساد ولتسليط الضوء على مخاطر الفساد وتبعاته على التنمية الإقتصادية في مصر وفي العالم بأسره، مشيرا إلى أن أشكال الفساد تختلف في كافة قطاعات ومؤسسات الدولة فيمكننا أن نعتبر أن كل تصرف غير قانوني مادي أو أخلاقي يهدف إلى تحقيق مصالح شخصية على حساب المصالح العامة هو شكل من أشكال الفساد.

وأضاف، أن مصر بدأت في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، عصرًا جديدًا لمحاربة الفساد ولن تقبل بالفاسدين أو تصمت على الفاشلين حيث تم إطلاق الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، والتي أشادت بها الأمم المتحدة وقامت بإدراجها كإحدى الممارسات الناجحة للوقاية من الفساد.

وأكد محافظ القليوبية أن هيئة الرقابة الإدارية لا تألو جهدًا في التصدي للفساد بكافة أشكاله إيمانًا بتأثيره السلبي في زعزعة ركائز التنمية، وإضعاف النظم الإدارية، وتدمير النسيج الإجتماعـي، وتدمير الثقـة الإجتماعيـة فـي المؤسسـات العامـة، منوها أن هذه الجهود الملموسة التي تبذلها الهيئة في مكافحة الفساد كان لها عظيم الأثر في الحفاظ على موارد الدولة وحفظ هيبتها وسيادة القانون ودعم جهود الإصلاح السياسي والتنمية المستدامة لتوفير حياة أفضل للأجيال الحالية والقادمة.

وأشار، إلى أن دور هيئة الرقابة الإدارية لم يقتصر في مكافحة الفساد على ضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم فحسب ولكنها تبنت آليات محددة لإتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع حدوثه، وذلك عن طريق زيادة الوعي بخطورة الفساد من خلال عقد ندوات ودورات تدريبية تخصصية وورش عمل في الإدارة والتخطيط الاستراتيجي ونظم المعلومات وغيرها من سبل تعزيز قدرات القيادات في شتى المجالات من خلال الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد وإنني أنتهز هذه الفرصة لأتقدم بخالص الشكر والتقدير لهيئة الرقابة الإدارية ولجميع القائمين على اقتلاع جذور الفساد وغرس مبادئ الشفافية والنزاهة ودعم مسيرة التنمية في مصر.

واستعرض اللواء خالد نبيل، رئيس مكتب هيئة الرقابة الإدارية بالقليوبية مفهوم الفساد وأنواعه وآثاره السلبية، ودستور مصر في مجال مكافحة الفساد، ومهام واختصاصات هيئة الرقابة الإدارية والجرائم التي تختص بضبطها، ورؤية ورسالة الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، هذا بجانب عرض فيديوهات قصيرة تعكس أشكال جرائم الفساد، وتاريخ وأهداف الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد ودورها كأحد ركائز تنمية الوعي ومواكبة التطور فى كافة مجالات عمل الهيئة.

كما أكد رئيس مكتب الرقابة الإدارية بالقليوبية على دور الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد والتي تعمل على تعزيز مفاهيم الحوكمة والشفافية، مما يساهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة المصرية وتقوم بالعديد من الدورات الهامة التي تقدم التوعية بهذا الملف الهام بالإضافة إلر إعطاء العديد من الدرجات العلمية في مجال مكافحة الفساد مثل الدبلومات المهنية.

واختتم اللواء خالد نبيل كلمته بالتأكيد على أن مكافحة الفساد ليست مسؤولية الدولة فقط، بل هى مسؤولية جماعية تستوجب مشاركة جميع المؤسسات والأفراد لضمان تحقيق تنمية شاملة ومستدامة.

وشهدت الاحتفالية عرض عدد من الفيديوهات توضح دور الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد وكذا عرض توضيحي عن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.

كما شهدت الاحتفالية قيام كل من الدكتور رضا عبد الحليم، عميد كلية الحقوق، والدكتور أيمن سمير، منسق اللجنة المركزية للنزاهة والشفافية بجامعة بنها، بعرض تقديمي يوضح جهود وأنشطة جامعة بنها في نشر قيم النزاهة والشفافية والتوعية بمخاطر الفساد.