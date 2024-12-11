"توطين صناعة المياه وتحلية المياه في مصر" جلسة خلال مؤتمر أروادكس

انعقدت جلسة تحت عنوان "توطين صناعة المياه وتحلية المياه" وذلك ضمن فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر ومعرض "أروادكس/IWW 2024" لتكنولوجيا المياه والصرف الصحي.

وأدار الجلسة الدكتور عبد القوي خليفة، وزير مرافق المياه والصرف الصحي الأسبق، وركزت الجلسة على سبل تعزيز الإنتاج المحلي للمعدات والتقنيات المتعلقة بقطاع المياه والتحلية، والعمل على وضع معايير موحدة للمعدات المستخدمة في هذا المجال، وشارك في الجلسة نخبة من الخبراء ورواد الصناعة.

ناقشت الجلسة أهمية تعزيز الإنتاج المحلي للمعدات والتقنيات المستخدمة في تحلية المياه وإدارتها، ودور التوطين في دعم الاقتصاد الوطني وخفض التكلفة مقارنة بالاعتماد على الواردات.

كما تم استعراض الجهود الرامية لتطوير الصناعة المحلية ووضع معايير موحدة لمعدات المياه والتحلية، بما يسهم في تحقيق الاستدامة البيئية وضمان جودة وكفاءة المشروعات.

وأكد المتحدثون أن توطين الصناعة ليس فقط خطوة لتعزيز الاقتصاد الوطني، بل تساهم أيضا على تشجيع البحث والتطوير ودعم الابتكار المحلي في مجال المياه والتحلية لضمان مواكبة التطورات العالمية.

في ختام الجلسة، اتفق المشاركون على أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص، وتوفير بيئة تشريعية محفزة تدعم التوسع في المشروعات الوطنية المتعلقة بصناعة المياه والتحلية.

كما تم التأكيد على ضرورة استمرار الحوار والمبادرات المشتركة لدعم هذا القطاع الحيوي وتحقيق التنمية المستدامة في مصر.

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