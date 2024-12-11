تضرب الإسكندرية قريبا.. أسباب تسمية نوة الفيضة الصغرى بهذا الاسم؟

تقترب نوة الفيضة الصغرى من محافظة الإسكندرية، وتعتبر النوة أول النوات الشتوية، ومن أقوى النوات التي تؤثر على ساحل البحر المتوسط، وتترافق مع تقلبات جوية شديدة تشمل هطول أمطار غزيرة، وانخفاض كبير في درجات الحرارة، بالإضافة إلى رياح قوية قد تتسبب في ارتفاع الأمواج في البحر لتتجاوز مستوى سور الكورنيش.
وتعود تسمية نوة الفيضة الصغرى إلى ظاهرة فيضان البحر خلالها، حيث ترتفع الأمواج وتجاوز حاجز الكورنيش في الإسكندرية، لتصل إلى الطرق وتوقف حركة المرور، مما يعيق حركة المواطنين، وتؤدي نوة الفيضة الصغرى إلى توقف أعمال الصيد والأنشطة البحرية بسبب خطورة الأمواج على مراكب الصيد والصيادين.
نصائح الأرصاد الجوية للمواطنين في نوة الفيضة الصغرى:
- يوصى بتقليل الحركة بالسيارات لتسهيل حركة سيارات رفع المياه.
- تجنب السير بسرعات عالية تتجاوز 60 كم/ساعة.
- يُنصح بتجنب الوقوف تحت البلكونات القديمة أو في أماكن قد يتساقط منها الأشجار.
- يفضل تأجيل الأنشطة غير الضرورية لتفادي المخاطر الناتجة عن الأمطار الغزيرة والرياح الشديدة.
- تجنب الخروج إلا للضرورة القصوى، والابتعاد عن الأماكن المكشوفة.
- متابعة نشرات الطقس والتحذيرات الصادرة عن الجهات المختصة.
- عدم البقاء في أماكن مفتوحة خلال حدوث الرعد والبرق.
- عدم الاقتراب من الأسوار والأجسام المعدنية والسكك الحديدية في أثناء حدوث البرق تجنبًا لخطر الصعق.
- عدم وقوف السيارات على مصارف الأمطار.
- عدم ركن السيارات تحت أو في أماكن احتمال سقوط الأشجار.