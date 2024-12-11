منى زكي: وجود مروان حامد بفيلم الست حسسني إن في أمل

روت الفنانة منى زكي تجربتها في فيلم "الست" الذي تقدم خلاله السيرة الذاتية لكوكب الشرق أم كلثوم،

وقالت في تصريحات صحفية: "فيلم الست تحدي كبير ولولا وجود مروان حامد كمخرج أنا مكنتش هقبل التحدي دا، أنا إحساسي في الأول أن أنا مش قد التحدي دا ومش مناسبة للدور ومش هعرف اوصل لحاجة ولكن وجود مروان حسسني أن في أمل، أصعب عمل شاركت فيه في حياتي، التجربة كلها أصعب تجربة مرت عليا في حياتي".

يقدم فيلم "الست" نخبة كبيرة من نجوم الفن أبرزهم، بطولة منى زكي ومحمد فراج وتامر نبيل وعمرو سعد ويظهر في الفيلم عدد من ضيوف الشرف، من تأليف أحمد مراد ومن إخراج مروان حامد.

تكريم منى زكي من مهرجان البحر الأحمر بدورته الرابعة

حصلت الفنانة منى زكي على جائزة "اليسر الفخرية" ضمن فعاليات مهرجان البحر الأحمر بدورته الرابعة، وأعربت عن سعادتها قائلة: "أشكر إدارة مهرجان البحر الأحمر على تكريمي وسعيدة بوجودي وسطكم النهاردة، وبالمحبة اللي أنا شايفاها في عيون زملائي وكل الحضور".

واختتمت كلمتها قائلة: "في النهاية عايزة أشكر كل زملائي الفنانين وأساتذتي والمخرجين والمؤلفين والفنيين قدام وورا الكاميرا، كلهم لهم الحق في التكريم معايا النهاردة".