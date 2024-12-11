"الأهلي المتحد مصر" يحصد جائزة بنك العام 2024 من "ذا بانكر"

أعلنت “مجلة ذا بانكر” البريطانية، التابعة لصحيفة "فايننشال تايمز"، والتي تُعد واحدة من أبرز المراجع العالمية في تقييم المؤسسات المالية عن فوز البنك الأهلي المتحد مصر بجائزة أفضل بنك في مصر لعام 2024.

وتعكس هذه الجائزة المرموقة التي فاز بها "الأهلي المتحد مصر" للمرة الثانية خلال ثلاث سنوات، التفوق على مستوى القطاع المصرفي في مصر وأدائه المالي القوي بالإضافة إلى تقديمه لمنتجات مبتكرة وحديثة لعملائه والتزامه بالتقدم التكنولوجي في كافة الأنشطة.

وتسلمت الجائزة هالة صادق، الرئيس التنفيذي للبنك وعضو مجلس إدارة الأهلي المتحد مصر، وذلك في حفل توزيع جوائز The Banker الذي أقيم في العاصمة البريطانية لندن، بحضور نخبة من الرؤساء التنفيذيين والمديرين الماليين والإدارة التنفيذية العليا من مؤسسات مالية من دول مختلفة.

هالة صادق: التكريم يعكس جهودنا المستمرة نحو تقديم خدمات مصرفية عالمية المستوى

وأعربت “صادق” عن اعتزازها بهذا التقدير الدولي، مؤكدةً أن الجائزة تعكس قدرة البنك على الحفاظ على مكانته في السوق المصرفي، بالإضافة إلى نجاحه في تنفيذ رؤيته الإستراتيجية بدقة وكفاءة. وهو بمثابة شهادة على تفاني موظفينا الاستثنائيين وعملهم الدؤوب والتزامهم الثابت لتقديم خدمات تنافسيه وولاء عملائنا الكرام، وذلك عبر الدعم المتواصل وثقتهم الغالية في اختيارهم لنا كشريك مصرفي

وأضافت: “يواصل البنك الأهلي المتحد التزامه بدعم خطط التنمية الاقتصادية في مصر، مع التركيز على تلبية احتياجات العملاء المتنوعة وفقًا للمعايير الدولية. كما يسعى البنك باستمرار لتعزيز أنشطته المصرفية الأساسية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للأفراد والشركات.”

وأشارت إلي أن ما تحقق في العام 2024، من نجاح تحول "الأهلي المتحد مصر" إلى بنك متوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية بوقت قياسي مع الحفاظ على مستوى عالٍ من الكفاءة، وما صاحبها من انتقال سلس للمساهمين والعملاء والموظفين، فضلا عن الأداء المالي المتميز للبنك.

يأتي هذا التكريم في وقت يواصل فيه البنك الأهلي المتحد - مصر تقديم حلول مصرفية مبتكرة للأفراد والشركات، و الشمول المالي، مما يرسخ مكانته كأحد أبرز المؤسسات المالية في مصر، وذلك عقب استحواذ مجموعة بيت التمويل الكويتي (بيتك) - المؤسسة المالية الرائدة في صناعة الصيرفة الإسلامية - على البنك.

وأظهرت نتائج أعمال البنك الأهلي المتحد - مصر ارتفاع صافي الأرباح المجمعة لتسجل 4,73 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2024 مقارنة بـ 2,77 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2023، بمعدل نمو 71%، وكشفت قائمة المركز المالي عن نمو إجمالي الأصول بمعدل 26% لتسجل 142 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2024 مقابل 113 مليار جنيه في ديسمبر 2023 بما يعكس قاعدة رأسمالية قوية ومعدلات سيولة مرتفعة وجودة الأصول.