تحرير 24 محضرا والتحفظ على مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك ببني سويف

أعدت الدكتورة سماح جاد، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، تقريرا للدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، أوضحت فيه إن الطب الوقائي بالمديرية نفذ حملة رقابة ميدانية على عدد من المنشآت الغذائية بمدينة الواسطى.

وقالت وكيل وزارة الصحة في تقريرها، إن الحملة أسفرت عن المرور على 21 منشأة غذائية، وضبط 296 كجم من الأغذية المختلفة و10 لترات من المشروبات منتهية الصلاحية، وإعدام 5 كجم مواد غذائية لتغير خواصها الطبيعية، بجانب تحرير 24 محضرًا لعدم استيفاء الاشتراطات الصحية، وعدم حمل العاملين شهادات صحية سارية.

حملة لمراقبة الأغذية بمديرية الصحة على المنشآت الغذائية ببني سويف

يأتي ذلك في ضوء تكليفات الدكتور محمدهانى غنيم محافظ بني سويف، بتكثيف حملات الرقابة والتفتيش على الأسواق والمنشآت الغذائية والمصانع للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية وحمل العامليين لشهادات صحية والتأكد من سلامة تداول الأغذية في جميع مراحلها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

شارك في الإشراف على الحملة بتوجيهات من وكيل الوزارة كل من الدكتورة أمنية حسن مدير الطب الوقائي، الدكتور ماجد سالمان مدير مراقبة الأغذية بالمديرية، ومراقبي ومفتشي الصحة بالواسطى (جمعة عبد المنعم مراقب أول أغذية، علي حسين، حسن محمد) مفتشي أغذية.