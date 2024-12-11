تفاصيل العلاقات المصرية الأيرلندية بعد زيارة السيسي

زار الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس العاصمة الايرلندية " دبلن" ضمن جولته المكوكية لأوروبا ضمن الجهود المصرية لتعزيز أوجه التعاون المشترك .

وتنشر “البوابة نيوز”، تفاصيل العلاقات المصرية الأيرلندية وبعدها القومي سياسيا واقتصاديا ..

بدأت العلاقات الثنائية بين القاهرة ودبلن في منتصف سبعينيات القرن الماضي وتقترب من الـ5 عقود، حيث جاءت تلك العلاقات عقب انتصار حرب أكتوبر المجيدة واتسمت التفاهمات بين البلدين ببحث عدد من الملفات الشائكة تتعلق بالسلام و حظر الانتشار النووي بمنطقة الشرق الأوسط و كذا التعاون في المجال الاقتصادي .

تربط العلاقات الاقتصادية المصرية الأيرلندية من خلال استقبال السياحة الأوروبية بما في ذلك ايرلندا التي تهتم بالمزارات والشواطئ المصرية.

تأتي زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لايرلندا، للتأكيد على الدور المصري علي تعزيز التعاون البيني في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة ودعم الاستثمار في مجالات البنية التحتية بينها شبكات الصرف الصرف ومياه الشرب و التعاون في مجال التدريب الطبي والصحي .

كما تؤكد الزيارة ايضا على مستجدات ما قامت به مصر من حوافز للمستثمرين خصوصا بعد قرب الاعلان حزمة الحوافز الضريبية المشجعة لبيئة الأعمال

وفقا للبيانات الصادرة عن الهيئة العامة الاستعلامات فإن الصادرات المصرية لأيرلندا تتضمن (أسمدة اليوريا، الملابس الجاهزة، خيوط ومواد النسيج، منتجات المعادن، مواد البناء، فضلاً عن بعض المنتجات الزراعية من الخضراوات والفواكه) .

أما الواردات الأيراندية فتتضمن المنتجات الاستهلاكية ومشتقاتها، منتجات الألبان، معدات المكاتب، المواد الكيماوية الحيوية، بالإضافة إلى آلات إعداد البيانات إلكترونيا.