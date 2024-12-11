بركات يخوض انتخابات اتحاد القوة بقائمة مميزة لاستكمال الإنجازات

يخوض اللواء محمود بركات رئيس الاتحاد المصري للقوة انتخابات الدورة 2024-2028، المقرر إقامتها غدا الخميس 12 ديسمبر بمجمع الاتحادات باستاد القاهرة، بقائمة قوية لاستكمال مسيرة الانجازات.

وتضم القائمة، اللواء محمود بركات رئيسًا، وفي العضوية كلا من: الدكتور عبد الصبور ضيف، عميد كلية اللغة العربية بأسيوط سابقا، واللواء عصام شوقي، والدكتورة غادة عبد الحميد، الأستاذ بكلية التربية الرياضية بطنطا، ودكتور أمير سعد موظف باتحاد الشرطة وبطل عالم لمصارعة الذراعين، والدكتور محمد عامر، أستاذ جراحة جامعة عين شمس، ونفين ذكي، أخصائية علاج طبيعي وحكم سابق لمصارعة الذراعين، وكابتن مجدي ابراهيم وكيل وزارة سابق بهيئة النقل العام وأول حكم دولي للقوة البدنية.

وتضم الجمعية العمومية للاتحاد المصري للقوة لأول مرة 14 هيئة رياضية بعد زيادة العدد بسبب انتشار اللعبة في جميع محافظات مصر وهم: الصيد، السكة الحديد، طهطا، 23 يوليو، الدلتا، الباجور، أبو حماد، الأهلي فقوس، فقوس، فاروس، ناصر، جمارك اسكندرية، بني عبيد، دكرنس.

ويرأس محمود بركات الاتحاد المصري للقوة منذ 2018، واستطاع خلال فترة رئاسته للاتحاد تحقيق طفرة كبيرة في رياضتي مصارعة الذراعين والقوة البدنية على جميع المستويات.

وعلى سبيل المثال في بداية رئاسته للاتحاد شهدت أول تجارب أقيمت لاختيار منتخب القوة البدنية مشاركة 11 لاعبًا فقط، فيما وصل عدد اللاعبين المشاركين في آخر تجارب أجريت لهذا المنتخب والتي أقيمت أكتوبر الماضي، 820 لاعبًا في تطور ملحوظ لعدد الممارسين للعبة وانتشار اللعبة بشكل كبير على مستوى الجمهورية.

وأوضح بركات، أن السبب الرئيسي وراء زيادة العدد بهذا الشكل هو المصداقية في السفر واختيار المنتخب بحيادية تامة وليس كما كان يحدث في الماضي، كما أن إقامة بطولة كأس العالم للقوة البدنية في مصر شجع اللاعبين وزاد من طموحهم بتوافر فرصة المشاركة في بطولة عالمية مما كان له أثر في تحسن مستوى اللاعبين وأيضًا المدربين وهم ضلع هام في تطوير المنظومة.

وأعرب بركات عن سعادته بزيادة عدد الأندية التي تمارس اللعبة في مختلف المحافظات مؤكدًا أن ذلك يدل على مدى انتشار اللعبة مما يساهم في زيادة قاعدة اللاعبين الممارسين وبالتالي يساهم بشكل ايجابي في ارتفاع مستوى المنتخبات الوطنية.

وأثنى بركات على الدور الكبير الذي تقوم به مناطق الاتحاد في نشر اللعبة موضحًا أن مناطق الإسكندرية، والشرقية، والدقهلية أصبحت من أقوى المناطق في الجمهورية وحققت العديد من انجازات وأهدت أبطال لمصر.

وشهد هذا الموسم العديد من الانجازات العالمية للعبة حيث توج المنتخب الوطني بالمركز الأول للعام الثاني على التوالي في كأس العالم للقوة البدنية الذي استضافته مصر بنجاح كبير في شرم الشيخ، كما حقق أبطال مصر ميداليات هامة في بطولة العالم وبطولة اوروبا، وكانت دورة الألعاب الإفريقية هي البطولة التي سطع فيها اسم الاتحاد المصري للقوة بعد حصول منتخب مصارعة الذراعين على المركز الأول للعبة في البطولة محققًا المركز الثالث في عدد الميداليات بين كل الرياضات المصرية ليلعب المنتخب بالحصان الأسود للدورة.

وتطمح قائمة محمود بركات في استمرار مسيرة الانجازات وتطوير اللعبة بشكل أكبر وسيكون أول التحديات النسخة الثالثة من بطولة كأس العالم للقوة البدنية المقرر إقامتها خلال الفترة من 1 إلى 6 فبراير 2025 في منطقة الهرم.