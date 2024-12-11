تضرب الإسكندرية قريبا.. ما هي نوة الفيضة الصغرى الأشد في الشتاء؟

حذرت الهيئة العامة للأرصاد المواطنين في محافظة الإسكندرية من دخول نوة الفيضة الصغرى إلى مصر، حيث تعتبر النوة أول النوات الشتوية، وتعتبر الموعد الرسمي لبداية فصل الشتاء، كما تُعرف بأنها واحدة من أقوى النوات التي تؤثر على ساحل البحر المتوسط.

وتستعد مصر لدخول فصل الشتاء 2024، في نفس الوقت مع النوة، والتي تترافق مع تقلبات جوية شديدة تشمل هطول أمطار غزيرة، وانخفاض كبير في درجات الحرارة، بالإضافة إلى رياح قوية قد تتسبب في ارتفاع الأمواج في البحر لتتجاوز مستوى سور الكورنيش.

ومن المتوقع أن تضرب نوة الفيضة الصغرى مدينة الإسكندرية والسواحل الشمالية يوم الخميس 19 ديسمبر 2024، وأن تستمر هذه النوة لمدة 5 أيام في الإسكندرية والسواحل الشمالية، حيث تنتهي يوم الثلاثاء 25 ديسمبر، حسبما ورد في جدول نوات الإسكندرية.

تأثير نوة الفيضة الصغرى على الطقس:

تؤثر نوة الفيضة الصغرى بشكل ملحوظ على حالة الطقس في الإسكندرية، حيث تشهد السواحل المطلة على البحر المتوسط حالة من عدم الاستقرار مع تقلبات جوية حادة.

وتصاحب هذه النوة أمطار غزيرة قد تؤدي إلى تجمعات مائية في الشوارع، مما يعيق الأنشطة اليومية في المحافظات الساحلية، وقد تستدعي هذه الظروف أحيانًا رفع حالة الطوارئ في الإسكندرية والسواحل الشمالية.