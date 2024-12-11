جوميز يرفض الوساطة ويجمع متعلقاته ويرحل برفقة جهاز الزمالك

غاب البرتغالي جوزية جوميز المدير الفني لفريق الزمالك، عن مران الفريق الأول، اليوم الأربعاء، وقام بجمع متعلقاته وغادر ميت عقبة برفقة جهازه المعاون، في مفاجأة من العيار الثقيل، وفي وقت صعب.

وكان البرتغالي جوميز قد عقد جلسة وداعية مع لاعبي الفريق، قبل انطلاق مران اليوم، وحثهم على تقديم المزيد للقلعة البيضاء، وتحقيق البطولات.

وقدم جوميز خلال الجلسة التي عقدها صباح اليوم، الشكر للاعبين على الفترة التي قضاها معهم، متمنيًا لهم التوفيق الفترة المقبلة مع المدرب الجديد.

جوميز لم يغادر وحيدًا

وغادر جوميز بعد أن جمع متعلقاته بالقلعة البيضاء، بعد أن رفض كافة محاولات إقناعه بالتراجع عن الرحيل.

ولم يكن رحيل جوميز منفردا من القلعة البيضاء، بل ودع أحمد مجدي هو الآخر الفريق، بعد أن تمسك جوميز بالجهاز المعاون له في مهمته الجديدة.