تعرف على التشكيل المتوقع لفريق الجونة اليوم في بطولة كأس الرابطة

يستضيف فريق الجونة نظيره سموحة، في الخامسة مساء اليوم الأربعاء في المباراة التي تجمع الفريقين على استاد خالد بشارة، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم، في نسختها الرابعة.

ويقع فريقا الجونة وسموحة في المجموعة الرابعة التي تضم معهما كلا من، الزمالك، مودرن سبورت، وبتروجت.

ويسعى الفريقان لخوض مواجهة قوية في ضربة البداية لإثبات القوة وتحقيق الثلاثة نقاط.

وجاء تشكيل الجونة المتوقع اليوم كالتالي:

حراسة المرمى: محمد علاء.

الدفاع: أحمد رضا، أحمد العش، أحمد عبد الرسول، أحمد مجدي.

الوسط: أحمد شوشة، عبد الجواد، بلال السيد.

الهجوم: سيف الدين شيكا، محمد محمود، أرنو.