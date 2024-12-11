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الأربعاء 11 ديسمبر 2024
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

سكرتير عام بني سويف يجتمع بمجلس إدارة مركز تدريب علوم الحاسب الآلي

اجتماع السكرتير العام
اجتماع السكرتير العام ببني سويف
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عقد اللواء حازم عزت، السكرتير العام لبني سويف، اجتماع مجلس إدارة مركز تدريب علوم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات،تحت رعاية الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،وذلك بحضور : عامر نصر الدين مدير المركز، هبة طه مدير عام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وعدد من أعضاء المجلس

اجتماع مجلس إدارة مركز تدريب علوم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات

ناقش السكرتير العام، خلال الاجتماع سير العمل بالمركز واعتماد التوصيات المتعلقة بخطة تطوير الأداء ، بجانب استعراض التقرير الإداري والمالي للمركز عن الفترة المنتهية في 30 نوفمبر الماضي، علاوة على   بحث سبل وآليات تحسين برامج التدريب بالمركز، والتي تضمنت مناقشة خطة إعداد دورات TOT لتأهيل المدربين، واستعراض طلبات اعتماد مدربي الحاسب الآلي. 

 

 

 

 

 

 

إجتماع مجلس إدارة الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف السكرتير العام لبني سويف برامج التدريب تكنولوجيا المعلومات علوم الحاسب