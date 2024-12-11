سكرتير عام بني سويف يجتمع بمجلس إدارة مركز تدريب علوم الحاسب الآلي

عقد اللواء حازم عزت، السكرتير العام لبني سويف، اجتماع مجلس إدارة مركز تدريب علوم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات،تحت رعاية الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،وذلك بحضور : عامر نصر الدين مدير المركز، هبة طه مدير عام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وعدد من أعضاء المجلس

اجتماع مجلس إدارة مركز تدريب علوم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات

ناقش السكرتير العام، خلال الاجتماع سير العمل بالمركز واعتماد التوصيات المتعلقة بخطة تطوير الأداء ، بجانب استعراض التقرير الإداري والمالي للمركز عن الفترة المنتهية في 30 نوفمبر الماضي، علاوة على بحث سبل وآليات تحسين برامج التدريب بالمركز، والتي تضمنت مناقشة خطة إعداد دورات TOT لتأهيل المدربين، واستعراض طلبات اعتماد مدربي الحاسب الآلي.