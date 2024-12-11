إزالة 40 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية بأسوان

أعطى اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان توجيهاته لرؤساء الوحدات المحلية بمختلف المراكز والمدن بمواصلة أعمال إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة والتعديات بالبناء على الأراضى الزراعية ضمن جهود المرحلة الثالثة من الموجة الـ 24 ، والتى تستمر حتى 26 ديسمبر الجارى وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتنظيم الموجات المتتالية لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة لاسترداد حق الدولة والشعب فى أراضيه .

إزالة التعديات على الأراضي أملاك الدولة بأسوان

إزالة 40 حالة تعدٍ بمساحة 10 ألاف و 162 م2

وأوضح أن هذه الجهود التي أسفرت حتى الآن عن إزالة 40 حالة تعدٍ بمساحة 10 آلاف و 162 م2 ، تأتى في ظل متابعة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى ، وبإشراف من وزارة التنمية المحلية بقيادة الدكتورة منال عوض .

وفى هذا الإطار قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان برئاسة إبراهيم سليمان بالتنسيق مع مديرية أمن أسوان بقيادة اللواء محمد أبو الليل مدير الأمن بتنفيذ حملات بنطاق حى جنوب إستهدفت إزالة 27 حالة تعدٍ بمساحة 5 آلاف و 920 م2 .

لافتاً إلى أن حملات الإزالة شهدت مشاركة للأجهزة الأمنية بقيادة اللواء محمد ممدوح مساعد مدير الأمن، وأيضاً نواب رئيس المدينة، ورئيس الحى، والعاملين والفنيين بالوحدة المحلية مدعمين بالمعدات الثقيلة .

1000150704

1000150702

1000150700

1000150698