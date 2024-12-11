محمد هنو: مصر تمر بعملية إصلاح اقتصادي شاملة تتطلب تكاتف جميع الجهات

قال محمد هنو ، رئيس مجلس إدارة جمعية رجال أعمال الإسكندرية، إن مصر تمر بعملية إصلاح اقتصادي شاملة، في فترة هامة وحيوية جدا، تتطلب تكاتف جميع الأطراف سواء الحكومية أو القطاع الخاص والهيئات المختلفة لتحقيق خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة و الوصول إلى معدلات النمو الاقتصادي المرجوة.

وأضاف هنو، في تصريحات خاصة لـ "البوابة نيوز"، أن دعم التنمية الاقتصادية وتحسين مناخ الأعمال يتطلب عمل الدراسات وقياس أداء الأعمال وتبادل الأراء للوصول إلى أفضل النتائج التي يمكن من خلالها تحقيق مستهدف أن النمو الاقتصادي.

وقال محمد هنو، أن محافظة الإسكندرية تتمتع بموقعها المتميز وامتلاكها 3 موانئ بحرية من أهم وأكبر الموانئ في مصر، لهذا فهي لها أهمية خاصة في عمليات النقل البحري والتبادل التجاري وعمليات التصدير والاستيراد، كما أن الإسكندرية لها مكانة صناعية كبيرة، حيث تمتلك نحو 40,% من المنشأت الصناعية المرخصة في مصر ومنطقة صناعية من أكبر المناطق الصناعية وأهمها وهي منطقة برج العرب.

وأكد رئيس جمعية رجال أعمال الإسكندرية، على أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كونها المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي وتعد من أهم القطاعات الداعمة للتنمية الاقتصادية، وتساهم بشكل كبير في خفض معدلات البطالة وتوفير فرص العمل، وخلق جيل جديد من رجال المال والأعمال في كافة المجالات، كما أنها تخدم بشكل كبير وفعال المشروعات الكبرى.