الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالشرقية تنظم إحتفالاً بعيد الطفولة بالمنطقة الأثرية بتل بسطا

نظمت الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالشرقية أمس إحتفالاً بعيد الطفولة بالتعاون مع كلية التربية طفولة بجامعة الزقازيق وذلك بالمسرح الروماني بمنطقة آثار تل بسطا ، لإدخال البهجة والسرور في نفوس الأطفال وتوعية الأطفال بالأماكن السياحية التي تشتهر بها محافظه الشرقية.

وأكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن الإهتمام بالطفل يعد أحد المحاور الرئيسية في بناء غد مشرق، فالأطفال هم الأجيال الواعدة التي سوف تحمل راية المستقبل وتقوده إلى التنمية والتقدم، و كجزء لا يتجزأ من المجتمع، مشيراً الى إحتفال العالم بعيد الطفولة هذا العام تحت شعار "الاستماع إلى المستقبل" ليؤكد على أهمية الاستماع إلى أصوات الأطفال ودورهم الكبير في بناء الحاضر والمستقبل .

وكلف محافظ الشرقية المهندسة لبنى عبد العزيز نائبة محافظ الشرقية لمتابعة سير فعاليات إحتفالية عيد الطفولة التي تنظمها الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالشرقية أمس بالتنسيق مع كلية تربية طفولة بجامعة الزقازيق وذلك بالمسرح الروماني بمنطقة آثار تل بسطا وذلك للأهمية التاريخية بالمنطقة كإحدى نقاط مسار العائلة المقدسة بمشاركة 50 طفل من الأطفال الأيتام وذوى الهمم وطلبة المدارس وذلك بحضور الدكتور على هلال نائب رئيس الجامعة والدكتور هانى جميعة وكيل وزارة الصحة والدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة ومنال منير حبيب مدير عام آثار الشرقية وإبراهيم على حمدي مدير متحف تل بسطا ووكلاء كلية تربية طفولة ورؤساء الأقسام بالكلية.

وأشارت الدكتورة رشا حسن مدير مكتب الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالشرقية أن إحتفالية عيد الطفولة شملت فقرات " تنظيم عروض فنية وغنائية متنوعة وأناشيد الحركات المصاحبة للعرائس ومعارض لـ ( لأشغال والفنون التشكيلية للطلاب - أدوات منتسوري - وسائل تعليمية ) ، بالإضافة لتنظيم ورش للأطفال للأعمال اليدوية والمسابقات والعروض الحركية وركن ترفيهي يتضمن رسم على الوجه.