رمضان 2025.. محمد رجب ينشر صور من كواليس مسلسل "الحلانجي"

شارك الفنان محمد رجب متابعيه بمجموعة صور من كواليس مسلسل "الحلانجي"، المقرر عرضه خلال الماراثون الرمضاني 2025، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

وعلق عليها قائلًا: "بسم الله توكلنا على الله، مسلسل الحلانجي رمضان 2025 إنتاج ممدوح شاهين، تأليف محمود حمدان، إخراج معتز حسام".

يشارك في بطولة مسلسل "الحلانجي" كل من، أيتن عامر، عبير صبري، ميمي جمال، سامي مغاوري، محمود قابيل، طارق صبري، هالة فاخر، أحمد وفيق، محمد لطفي، من تأليف محمود حمدان ومن إخراج معتز حسام.

آخر أعمال محمد رجب

يذكر أن آخر أعمال الفنان محمد رجب مسلسل "الحشاشين" الذي تم عرضه في الماراثون الرمضاني الماضي، كضيف شرف مع نخبة كبيرة من نجوم الفن أبرزهم، كريم عبد العزيز، فتحي عبد الوهاب، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، إسلام جمال، نيقولا معوض، سامي الشيخ، ميمي جمال، عمر الشناوي، نور إيهاب، سوزان نجم الدين ومن إخراج بيتر ميمي.