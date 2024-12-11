"فتح": مصر تسعى بكل قوة لوقف إطلاق النار وحماية الشعب الفلسطيني في غزة

أكد أمين سر حركة فتح الفلسطينية في هولندا، زيد تيم، اليوم (الأربعاء) أن مصر تسعى بكل قوة ممكنة من أجل وقف إطلاق النار وحماية الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مشيرا إلى الحوار البناء الجاري في مصر بشأن غزة.

وشدد تيم، في مداخلة خاصة مع قناة (النيل) الإخبارية، على أهمية توحيد الصف الفلسطيني لوقف شلال الدم وإعادة بناء الدولة من خلال طرح جميع الملفات في المحافل الدولية، مشيرا إلى التكلفة الهائلة التي يحتاجها القطاع لإعادة الإعمار بعد تدمير الاحتلال الإسرائيلي جميع مناحي الحياة في غزة.

واستنكر أمين سر حركة فتح بشدة جميع الانتهاكات الإسرائيلية بحق أهالي غزة والتي تتعارض مع جميع مواثيق الشرعية الدولية، مؤكدا تمسك الشعب الفلسطيني بوقف إطلاق النار لمنع التهجير وإدخال المساعدات وإعادة الإعمار وافساح المجال أمام الطواقم الطبية بمباشرة عملهم وإنقاذ الجرحى والمصابين.

ودعا تيم المجتمع الدولي إلى ممارسة جميع أشكال الضغط على إسرائيل من أجل وقف شلال الدم ضد الشعب في غزة، مثمنا في الوقت نفسه دور مصر في حشد الجهود لدعم القضية الفلسطينية على المستوى الإقليمي والعالمي.

