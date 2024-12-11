"الأرصاد" تحذر من كثافة الشبورة المائية تصل للضباب على بعض الطرق الزراعية والسريعة.. وخبراء يناشدون المواطنين بتوخي الحذر اليوم وغدًا الخميس

شبورة مائية كثيفة منذ الصباح الباكر، قد تصل لحد الضباب أحيانًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، مما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية، وذلك يومي اليوم الأربعاء، وغدًا الخميس 12 ديسمبر وفقًا لتحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وناشد الهيئة، المواطنين باتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الشبورة المائية الكثيفة، محذرة قائدى المركبات بتوخى الحيطة.

حالة الطقس اليوم الأربعاء

وتوقعت، أن يسود طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، دافئًا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، شديد البرودة على شمال الصعيد ووسط سيناء.

وأوضحت، أن درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو الآتي: القاهرة العظمى 22 درجة والصغرى 13، والإسكندرية العظمى 23 والصغرى 11، ومطروح العظمى 22 درجة والصغرى 11، وسوهاج العظمى 25 درجة، والصغرى 10، وقنا العظمى 29 درجة والصغرى 11، وأسوان العظمى 29 درجة والصغرى 12.

أسباب الشبورة المائية

وبدورها، تقول الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن هناك عوامل ساعدت على تكون شبورة مائية تصل لحد الضباب أحيانًا على بعض الطرق، وهي استقرار الأحوال الجوية، ووجود مرتفع جوي في طبقات الجو العليا يحبس الرطوبة في منطقة قريبة من سطح الأرض، والانخفاض التام في درجات الحرارة خلال فترات الليل، بالإضافة إلى هدوء سرعات الرياح، وقدوم كتل هوائية بها بعض الرطوبة.

وتابعت "الدكتورة منار"، أن الشبورة الكثيفة، تسببت، اليوم، في انخفاض كبير بالرؤية الأفقية، مما ترتب عليه إغلاق بعض الطرق، وذلك بالتزامن مع إصدار الهيئة تنويهًا أمس الثلاثاء بشأن تكون شبورة كثيفة يومي الأربعاء والخميس.

الضباب الصباحي

كما يوضح الدكتور محمد فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ، أن الشبورة المائية أو "الضباب الصباحي" ظاهرة مائية طبيعية، عبارة عن سحب منخفضة قريبة من سطح الأرض.

ويتابع فهيم، أن السبب الرئيسي في تكونها هو بخار الماء في الغلاف الجوي، وتحدث نتيجة لسكون الرياح، وتوفر كمية كافية من بخار الماء في الجو مع وجود نوات التكثيف وانعدام السحب يعني سماء صافية) مع وجود حرارة منخفضة على الأرض أو الطبقات السفلى من الغلاف الجوي، موضحًا أنه خلال تلك الفترة يظهر الضباب كثيف وبشكل مبكر جدًا بمناطق شمال الجمهورية.

ومن ناحيته، يناشد الدكتور علي قطب، رئيس هيئة الأرصاد الجوية سابقًا، المواطنين بضرورة ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة، وتوخي الحذر أثناء القيادة على الطرق سبب وجود الشبورة الكثيفة، فمن المتوقع أن يسود طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، دافئًا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، شديد البرودة على شمال الصعيد ووسط سيناء.

ويستكمل "قطب"، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن متابعة حالة الطقس يوميًا، ضروري جدًا، حيث تقوم هيئة الأرصاد باستطلاع الطقس على مدار الأسبوع من خلال الاستعانة بصور الأقمار الصناعية والخرائط، والاهتمام بالتحذيرات التي تطلقها.