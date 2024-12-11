قومي المرأة بأسوان يواصل تنظيم 4 من جلسات الدوار ضمن بداية جديدة

واصل فرع المجلس القومى للمرأة تنفيذاً لتوجيهات اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان تنظيم الأنشطة والندوات التوعوية لدعم وتمكين المرأة وذلك ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية " بداية جديدة لبناء الإنسان " والتى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى لتحسين جودة الحياة وخلق أجيال جديدة قادرة على الإبداع والإبتكار فى كافة المجالات بإستخدام آليات التكنولوجيا الحديثة .. صرحت بذلك الدكتورة هدى مصطفى مقررة فرع المجلس القومى للمرأة.

جلسات الدوار للتوعية المجتمعية بأسوان

وأكدت أنه تحت رعاية محافظ أسوان تم تنظيم عدد 4 من جلسات الدوار للتوعية المجتمعية والتى إستهدفت عدد 180 سيدة ورجل وطفل بقرى عزب كيما والسيل الريفى بمركز أسوان حيث تم مناقشة القضية السكانية والصحة الإنجابية وزواج القاصرات ، بالإضافة إلى ختان الإناث والتربية السليمة والتعليم الجيد للأبناء وغيرها من الموضوعات التى تهدف إلى دعم محاور التمكين الإقتصادى والثقافى والإجتماعى للمرأة ولباقى أفراد الأسرة .

تنظيم ندوة توعوية إستهدفت 50 طالبا

وفى نفس السياق أوضحت الدكتورة هدى مصطفى بأنه تم أيضاً بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم وفرع المجلس القومى للسكان تم تنظيم ندوة توعوية إستهدفت عدد 50 من طلاب المرحلة الثانوية بمدرسة العقاد .

مشيرة إلى أن الندوة تناولت تسليط الضوء والتركيز على تنمية المهارات الحياتية لبناء الإنسان وعلاقتها بالقضية السكانية .

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