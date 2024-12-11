مؤتمر أراودكس وIWWI يعقد جلسة خاصة لمناقشة إدارة وتحلية المياه في مصر

عقدت جلسة خاصة تحت عنوان "تحلية المياه وإدارتها في مصر ضمن السياق العالمي"، اليوم الأربعاء، وذلك ضمن فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر ومعرض "أروادكس/IWWI 2024" لتكنولوجيا المياه والصرف الصحي.

وأدار الجلسة الدكتور رفعت عبد الوهاب، منسق مؤتمر ومعرض IWWI وأروادكس بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، حيث ركزت على التطورات المرتبطة بمشاريع تحلية المياه وإعادة استخدامها في مصر، وأدوار القطاع الخاص في إدارة وترشيد المياه.

وشارك في الجلسة مجموعة من الخبراء والمتخصصين، من بينهم اللواء مهندس عاصم شكر، نائب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس عاطر حنورة، مدير وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص بوزارة المالية، والدكتور محمد عنتر، أستاذ ورئيس قسم بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالمملكة العربية السعودية، والمهندس حسام البسيوني، مدير الشؤون الفنية بإحدي شركات البنية التحتية.

تناولت الجلسة عددا من المحاور الهامة، منها جهود مصر في تعزيز مشاريع تحلية المياه وإعادة استخدامها لمواجهة تحديات ندرة الموارد المائية، واستعراض نماذج ناجحة لمشاريع ترشيد وإدارة المياه التي نفذها القطاع الخاص، بالإضافة إلى دور الشراكات بين القطاعين العام والخاص في تمويل وتشغيل مشروعات تحلية المياه وإعادة التدوير.

كما تم تسليط الضوء على أهمية تبني التكنولوجيا الحديثة لضمان كفاءة تشغيل محطات التحلية وتحقيق الاستدامة.

وأكد المشاركون أن مشروعات تحلية المياه تُعد حلا مستداما للتعامل مع نقص الموارد المائية التقليدية، ودعما للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر.

كما أشاروا إلى أهمية التعاون الإقليمي والدولي لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات، والاستفادة من التجارب الناجحة على المستوى العالمي.

واختتمت الجلسة بالتأكيد على ضرورة توحيد الجهود بين مختلف الجهات المعنية محليا ودوليا لدعم مشروعات تحلية المياه وإعادة استخدامها بما يسهم في تحقيق الأمن المائي والتنمية المستدامة للأجيال القادمة.

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