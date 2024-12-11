ads
الأربعاء 11 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

"الخلق" عنوان مؤتمر شباب إيبارشية ميلانو

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

نظمت إيبارشية ميلانو للأقباط الأرثوذكس، المؤتمر الثاني للشباب، والذي أقيم تحت عنوان "الخلق" بحضور الأنبا أنطونيو أسقف الإيبارشية.

تناول المؤتمر موضوع الخلق من منظورين: روحي وعلمي، مما أتاح للشباب المشاركين فرصة فريدة لتعميق إيمانهم من خلال نهج متكامل، بالإضافة إلى لحظات الصلاة والتأمل الروحي، تضمن المؤتمر أنشطة جماعية وألعاب تفاعلية ساهمت في خلق أجواء من الفرح والسعادة والأخوة. وقد عززت هذه اللحظات الترفيهية الروابط بين الشباب، مما حول المؤتمر إلى تجربة غنية على المستويين الشخصي والجماعي.

وكانت أبرز محطات المؤتمر جلسة خاصة عبر تطبيق "زووم" مع قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الذي ألقى رسالة مليئة بالمحبة والأمل للشباب المشاركين. كلمات قداسته ملأت قلوب الجميع بالفرح والإلهام، وتركت أثرًا عميقًا ودائمًا في النفوس.

إيبارشية ميلانو الخلق الانبا انطونيو قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية زووم