"الخلق" عنوان مؤتمر شباب إيبارشية ميلانو

نظمت إيبارشية ميلانو للأقباط الأرثوذكس، المؤتمر الثاني للشباب، والذي أقيم تحت عنوان "الخلق" بحضور الأنبا أنطونيو أسقف الإيبارشية.

تناول المؤتمر موضوع الخلق من منظورين: روحي وعلمي، مما أتاح للشباب المشاركين فرصة فريدة لتعميق إيمانهم من خلال نهج متكامل، بالإضافة إلى لحظات الصلاة والتأمل الروحي، تضمن المؤتمر أنشطة جماعية وألعاب تفاعلية ساهمت في خلق أجواء من الفرح والسعادة والأخوة. وقد عززت هذه اللحظات الترفيهية الروابط بين الشباب، مما حول المؤتمر إلى تجربة غنية على المستويين الشخصي والجماعي.

وكانت أبرز محطات المؤتمر جلسة خاصة عبر تطبيق "زووم" مع قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الذي ألقى رسالة مليئة بالمحبة والأمل للشباب المشاركين. كلمات قداسته ملأت قلوب الجميع بالفرح والإلهام، وتركت أثرًا عميقًا ودائمًا في النفوس.