أسوان تستعرض أوجه التعاون مع سفارة كندا في مجالات التنمية المختلفة

كلف اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، نائبه المهندس عمرو لاشين باستقبال المستشار كولين ليك، رئيس قسم الشؤون السياسية والاقتصادية بسفارة كندا، بحضور المهندسة دينا إبراهيم، مدير وحدة التعاون الدولي بالمحافظة، لبحث أوجه التعاون المشترك بين المحافظة والسفارة الكندية في مجالات التنمية المختلفة.

نائب المحافظ يلتقي مستشار السفارة الكندية

الدعم الكامل لتعزيز سبل التعاون

ونقل نائب المحافظ تحيات الدكتور إسماعيل كمال ، وتقديمه لكامل الدعم لتعزيز سبل التعاون فى ظل ما تشهده المحافظة من مشروعات متنوعة داخل الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وأوضح أن اللقاء شهد إطلاع القنصل الكندى على المزايا النسبية والثروات المتعددة التى تمتلكها عاصمة الإقتصاد الإفريقى لتحقيق الإستثمار الأمثل لها ، فضلاً عن تنوع المنتج السياحى والبانوراما الجمالية لعروس المشاتى.

وأشار المهندس عمرو لاشين إلى أنه تم كذلك عرض منظومة التحول الرقمى ذات التطبيقات المختلفة التى تمتلكها المحافظة ، ومن بينها تطبيق عين المواطن ، والذى يساهم فى تحقيق التواصل المباشر للمواطن مع المسئول لعرض ما يرصده من مخالفات أو شكاوى ، والتفاعل الفورى معها ، وهو الذى يتكامل مع الإهتمام بالشباب وتمكين المرأة.

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