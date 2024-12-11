"أهمية التخطيط المهني" ورشة عمل بتربية طفولة مبكرة بني سويف

نظمت كلية التربية للطفولة المبكرة، بجامعة بني سويف، ورشة عمل عن أهمية التخطيط المهني ومهارات المقابلة الشخصية والبحث عن الوظائف، تحت رعاية الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف،وتحت إشراف الدكتور إبراهيم عبد الرازق عميد الكلية، والدكتورة هناء فؤاد عبد الرحمن وكيل الكلية لشئون خدمه المجتمع وتنميه البيئة، وبحضور الدكتور عماد الدين مدير مركز التطوير المهني وفريق عمل مركز التطوير المهني بالجامعة وسط حضور لافت من الطلاب.

ورشة عمل عن أهمية التخطيط المهني ومهارات المقابلة الشخصية والبحث عن الوظائف

من جانبه، أكد رئيس الجامعة أهمية التطوير المهني و دوره الكبير في تعزيز حياة الطلاب الشخصية، وانعكاسه الإيجابي في تحسين المهارات والمعارف من خلال اكتساب المهارات الحديثة التي تمكن الطلاب من مواكبة التغيرات السريعة في سوق العمل والتكيف مع التقنيات والاتجاهات الجديدة، حيث أصبح تطوير المهارات الشخصية ضرورة ملحة جنبا إلى جنب مع المؤهلات الأكاديمية و أن يمتلك الطلاب المهارات الوظيفية والتقنية المطلوبة في سوق العمل.