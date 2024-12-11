محافظ أسوان يؤكد على أهمية تشغيل محطة جبل شيشة بكامل طاقتها

عقد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان عقب قيامه بجولة ميدانية لمحطة جبل شيشة لمياه الشرب بالشلال صباح اليوم اجتماعا مع مسؤولي الجهات المختصة، بحضور اللواء محمد عبد الجليل، السكرتير العام المساعد للتأكيد على أهمية انتظام تشغيل محطة مياه جبل شيشة بكامل طاقتها، والتي تصل إلى 1600 لتر / ثانية لما تمثله من أهمية كبرى لخدمة أكثر من 60 % من أهالي مدينة أسوان.

محافظ أسوان يعقد اجتماعا بمسئولى الجهات المختصة

وكلف بضرورة تحقيق التكامل والتعاون بين كافة الأجهزة المعنية بالهيئة القومية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، والمحطات المائية لتوليد الكهرباء، والهيئة العامة للسد العالي وخزان أسوان لتنفيذ الحلول العاجلة والدائمة التي تساهم في ثبات المناسيب، وإجراء عملية التكريك بشكل منتظم أسفل مآخذ مياه محطة جبل شيشة.

التنسيق مع معهد بحوث النيل لتنفيذ دراسة محكمة

ووجه الدكتور إسماعيل كمال بأهمية التنسيق مع معهد بحوث النيل لتنفيذ دراسة محكمة من أجل وضع آلية علمية تساهم فى انتظام تشغيل مآخذ المياه، لافتا إلى أن يتم بالتوازى إعداد الدراسات الفنية المتعلقة بتنفيذ المرحلة الثالثة من توسعات محطة مياه جبل شيشة بطاقة 1000 لتر / ثانية لما ستحققه من عوائد إيجابية فى صالح المواطن الأسواني من خلال القضاء على أي شكاوى من انقطاع أو ضعف المياه بالمناطق السكنية المختلفة

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