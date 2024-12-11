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الأربعاء 11 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

مستوطنون يقتحمون الأقصى.. وقوات الاحتلال تعتقل 20 فلسطينيا بالضفة الغربية

الاحتلال الإسرائيلي
الاحتلال الإسرائيلي
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اقتحم عدد من المستوطنين اليوم /الأربعاء/ باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) نقلا عن شهود عيان أن عشرات المستعمرين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة ونفذوا جولات استفزازية في باحاته وأدوا طقوسا تلمودية.
وعلى صعيد الممارسات اليومية الاستفزازية بحق الفلسطينيين.. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم 20 فلسطينيا على الأقل من الضفة بينهم طفل وأسرى سابقون.
وذكر نادي الأسير وهيئة شؤون الأسرى والمحررين - في بيان مشترك - أن عمليات الاعتقال تركزت في محافظة نابلس، فيما توزعت بقيتها على محافظات، بيت لحم، وقلقيلية، وطولكرم، حيث رافقها اعتداءات وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين.
وأشار البيان إلى أن عدد حالات الاعتقال منذ بدء حرب الإبادة المستمرة والعدوان الشامل على أبناء الشعب الفلسطيني، بلغ أكثر من 12 ألف مواطن من الضفة بما فيها القدس..موضحا أن قوات الاحتلال تواصل تنفيذ حملات الاعتقال الممنهجة، كإحدى أبرز السياسات الثابتة، والتي تصاعدت بشكل غير مسبوق منذ بدء حرب الإبادة المستمرة.

مستوطنون يقتحمون الأقصى الضفة الغربية فلسطين