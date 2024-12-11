الشيوخ الأمريكي: ترحيل المهاجرين وتأمين الحدود أولوية الكونجرس القادم

أكد عضو مجلس الشيوخ الأمريكي، السيناتور الجمهوري، ليندسي جراهام، أن المهاجرين غير الشرعيين خاصة من لديهم سجل إجرامي يجب إبعادهم عن الولايات المتحدة.

وقال جراهام مدافعا عن خطة الرئيس المنتخب دونالد ترامب،:"إن السماح للناس بالمجئ إلى بلدنا للإضرار بعائلاتنا ومجتمعنا، كابوس سينتهي بحلول الـ22 من يناير المقبل"، لافتا إلى أن إصدار قانون أمن الحدود في صدارة أولويات مجلس الشيوخ ذى الأغلبية الجمهورية، وسيمرر قانون تمويله كذلك من لجنة الموازنة، وفقا لما أوردته قناة "الحرة" الأمريكية /الأربعاء/.

وأضاف أن الولايات المتحدة ستزيد من أماكن احتجاز المهاجرين، وستدعم عمليات الترحيل الجماعي خاصة لمن لديه سجل إجرامي، كما ستقوم ببناء الجدار وتزويد الحدود بتقنيات إلكترونية متطورة.

وعقدت اللجنة القضائية فى مجلس الشيوخ الأمريكي جلسة استماع حول خطة الرئيس المنتخب دونالد ترامب للترحيل الجماعي للمهاجرين غير الشرعيين من الولايات المتحدة، وضمت الجلسة عددا من الشخصيات لاستعراض القضايا أمن الحدود وإعداد المهاجرين غير الشرعيين.

وكان الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، قد أعلن في وقت سابق، أن هدفه هو ترحيل جميع المهاجرين غير الشرعيين، واقترح ترامب ومستشاروه استخدام القوات العاملة لترحيل كل شخص غير موثق في البلاد.