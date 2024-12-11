ads
الأربعاء 11 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الأرصاد تعلن تحسن الرؤية الأفقية على الطرق الزراعية والسريعة

حالة الطقس
حالة الطقس
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

كشفت هيئة الارصاد الجوية عن تحسن في مستوى الرؤية الأفقية على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية والمؤدية من وإلى القاهرة الكبرى.

وأشار الجهاز إلى أنه من المتوقع أن تعاود تكون الشبورة المائية الكثيفة التي تصل إلى حد الضباب مرة أخرى في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر لغدا الخميس  الموافق 12 ديسمبر.

 ودعت الأرصاد المواطنين للحيطة والحذر أثناء القيادة، موضحة أن مستوى الرؤية الأفقية الآن على القاهرة الكبرى 4000 متر.

 وأوضح خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم الأربعاء، حيث يسود طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد ومائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد وطقس بارد ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء وشديد البرودة على شمال الصعيد ووسط سيناء.

كما يشهد، اليوم الأربعاء، شبورة مائية كثيفة صباحا، تصل لحد الضباب على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية. 

 درجات الحرارة المتوقعة 

ولفتت الأرصاد إلى أنه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة اليوم الأربعاء على القاهرة الكبرى والوجه البحري 22 للعظمى والصغرى 13 درجة، وعلى السواحل الشمالية 22 للعظمى والصغرى 11 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 28 للعظمى والصغرى 15 وعلى شمال الصعيد 23 للعظمى والصغرى 8 درجة ، وعلى جنوب الصعيد 29 للعظمى والصغرى 11 درجة.

الارصاد الرؤية الأفقية الطرق الزراعية