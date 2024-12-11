الأرصاد تعلن تحسن الرؤية الأفقية على الطرق الزراعية والسريعة

كشفت هيئة الارصاد الجوية عن تحسن في مستوى الرؤية الأفقية على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية والمؤدية من وإلى القاهرة الكبرى.

وأشار الجهاز إلى أنه من المتوقع أن تعاود تكون الشبورة المائية الكثيفة التي تصل إلى حد الضباب مرة أخرى في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر لغدا الخميس الموافق 12 ديسمبر.

ودعت الأرصاد المواطنين للحيطة والحذر أثناء القيادة، موضحة أن مستوى الرؤية الأفقية الآن على القاهرة الكبرى 4000 متر.

وأوضح خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم الأربعاء، حيث يسود طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد ومائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد وطقس بارد ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء وشديد البرودة على شمال الصعيد ووسط سيناء.

كما يشهد، اليوم الأربعاء، شبورة مائية كثيفة صباحا، تصل لحد الضباب على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

درجات الحرارة المتوقعة

ولفتت الأرصاد إلى أنه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة اليوم الأربعاء على القاهرة الكبرى والوجه البحري 22 للعظمى والصغرى 13 درجة، وعلى السواحل الشمالية 22 للعظمى والصغرى 11 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 28 للعظمى والصغرى 15 وعلى شمال الصعيد 23 للعظمى والصغرى 8 درجة ، وعلى جنوب الصعيد 29 للعظمى والصغرى 11 درجة.