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الأربعاء 11 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

ضبط مالك محل يبيع أجهزة "ريسيفر" لفك شفرات القنوات المشفرة بالقليوبية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة، ضبط مالك محل ببيع أجهزة "ريسيفر" غير مصرح بتداولها بالأسواق معدة لفك شفرات القنوات الفضائية المشفرة بالمخالفة للقانون.

صورة أرشيفية 

وردت معلومات إلى الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام مالك محل لبيع أجهزة "الريسيفر" - كائن بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة ثان بمحافظة القليوبية معدة لفك شفرات القنوات الفضائية المشفرة بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات جرى ضبط مالك المحل وبحوزته (عدد 16 جهاز "ريسيفر" مجهز لفك شفرات القنوات الفضائية "بدون ترخيص").

وبمواجهته أقر بارتكابه المخالفات المشار إليها بقصد تحقيق الربح المادى، جرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

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