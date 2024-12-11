فريق أمريكي يسافر إلى سوريا بحثا عن الصحفي أوستن تايس المفقود منذ 12 عاما

ذكرت صحيفة "وشنطن بوست" الأمريكية أن مجموعة أمريكية ستسافر إلى سوريا هذا الأسبوع بحثًا عن الصحفي المفقود منذ فترة طويلة أوستن تايس، أثناء توثيقه للحرب الأهلية في سوريا.

وقالت الصحيفة إن معاذ مصطفى رئيس المؤسسة غير الربحية "فريق المهام الطارئة في سوريا"ومقرها واشنطن، وصل إلى الحدود السورية التركية أمس الثلاثاء ومن المقرر أن يصل إلى العاصمة دمشق اليوم الأربعاء.

ونقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن مصطفي قوله في اتصال هاتفي إنه لديه "مواقع جغرافية متعددة"، تم جمعها من اتصالات داخل الحكومة الأمريكية والفصائل السورية، للأماكن التي قد يكون تايس موجودًا فيها إذا كان على قيد الحياة.

وقالت الصحيفة "لا يُعتقد أن أيًا من أفراد الحكومة الأمريكية موجود في سوريا للبحث بنشاط عن تايس".

وأضاف "هناك عدد قليل من المواقع التي تعتقد حكومتنا أنه قد يكون فيها. وأعرف هذه المواقع الجغرافية، وأخطط للذهاب إلى كل منها".

وأشارت الصحيفة في هذا الصدد إلى أن الحكومة الأمريكية ظلت تؤكد أن الحكومة السورية كانت تحتجز تايس، لكن نظام الأسد نفى تلك المزاعم.

وقال مسؤولون أمريكيون في الأيام الأخيرة إنهم ليس لديهم معلومات استخباراتية مؤكدة تفيد بأن تايس على قيد الحياة، لكن الرئيس جو بايدن قال إنه يعتقد أن تايس على قيد الحياة وأن واشنطن ملتزمة بإعادته إلى الوطن.