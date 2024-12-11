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الأربعاء 11 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تدريبات خفيفة لمصابي الزمالك على هامش مران اليوم

عبدالشافى
عبدالشافى
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أدى محمد عبد الشافي، والتونسي حمزة المثلوثي والسنغالي سيدي ندياي ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات خاصة بالكرة تحت إشراف ماريو تومليانوفينش مدرب الأحمال بالنادي، على هامش مران اليوم الأربعاء الذي أقيم على ملعب النادي استعداداً لمباراة المصري المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

يأتي ذلك في إطار تجهيز الثلاثي للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة بصورة طبيعية.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة فريق المصري المقرر لها يوم 15 ديسمبر الجاري باستاد الجيش ببرج العرب، في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

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