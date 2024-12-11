مصر تستضيف ورشة الأمم المتحدة لتعزيز أمن حيازة الأراضي للنساء في إفريقيا

شارك الدكتور علاء عزوز، رئيس قطاع الإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة، في ورشة الأمم المتحدة لتعزيز أمن حيازة الأراضي للنساء في إفريقيا والتي انطلقت في مدينة شرم الشيخ تحت عنوان تعزيز أمن حيازة الأراضي للمرأة في إفريقيا" بمشاركة 22 دولة.

وخلال كلمته نقل تحيات وزير الزراعة لكل المشاركين في الورشة من الدول الإفريقية ودعمه لكل أوجه التعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية بإفريقيا.

وأوضح، أن أمن حيازة الأراضي أمر ضروري لتمكين المرأة وتحقيق الأمن الغذائي والرفاهية، حيث تعد الأرض أصلًا أساسيًا لسبل عيش الملايين في إفريقيا، ومع ذلك، تواجه النساء عوائق كبيرة في تأمين حيازة الأراضي بسبب القوانين او الاعراف والتقاليد التمييزية في بعض الدول الإفريقية.

وأعرب عزوز، عن سعادته لاختيار

لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا مدينة شرم الشيخ الجميلة في مصر كمكان لانعقاد هذه الورشة الهامة، مؤكدًا أن هذا الاجتماع سيفتح الباب على مصراعيه لتطوير شراكة قوية بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي المصرية ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا نحو تعزيز تحول النظم الغذائية وإدارة الأراضي في جميع أنحاء إفريقيا حيث تعمل الوزارة على تطوير برامجها لتحقيق التكامل والتنمية المستدامة للمرأة الريفية، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

وتولي وزارة الزراعة اهتمامًا كبيرًا بتمكين المرأة الريفية، وذلك من خلال تنفيذ العديد من البرامج والمبادرات التي تهدف إلى تحسين مستوى معيشة المرأة في الريف وتعزيز دورها في التنمية الزراعية والمجتمعية.

وأضاف رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، أنه لا يوجد أي قيود قانونية على تملك المرأة للأراضي الزراعية وهذا يساعد علي تحقيق المساواة بين الجنسين وتعزيز دور المرأة في القطاع الزراعي.

كما استعرض الجهود التي تقوم بها الوزارة في دعم المرأة منها التدريب وبناء القدرات وتوفير قروض ميسرة ومشروعات صغيرة وتفعيل مبادرات لتمويل المشروعات الزراعية المتناهية الصغر بالشراكة مع مؤسسات التمويل، وتشجيع الصناعات الريفية ودعم الصناعات اليدوية والحرفية التي تشتهر بها المجتمعات الريفية المحلية وبرامج التوعوية الغذائية والصحية والمساهمة في القضاء على الأمية والتعاون مع المنظمات الدولية والمحلية.

وقال عزوز، إن هذه الجهود ساهمت في زيادة مساهمة المرأة الريفية في الإنتاج الزراعي وتحسين ظروفها الاقتصادية وتعزيز الاستقرار المجتمعي في المناطق الريفية.

واستعرض رئيس قطاع الإرشاد الزراعي دور المبادرة الرئاسية حياة كريمة

في تحسين جودة الحياة للمرأة في القرى والمناطق الريفية وتعزيز حقوقها وتحقيق التكافؤ بين الجنسين وتحسين الخدمات التعليمية والصحية ورفع الوعي، مختتما أن كل هذه الجهود تسهم في تعزيز دور المرأة الريفية كعنصر فعال في المجتمع وتساعد في تحقيق التنمية المستدامة.

وتوجه الدكتور ميشاشا سيوارجا،

ممثل الاتحاد الإفريقي والدكتورة جوان كاجوانجا ممثل اللجنة الاقتصادية للأمم المتحده بإفريقيا، بالشكر إلى علاء الدين فاروق، وزير الزراعة على دعمه لورشة العمل واستقبال وفد اللجنة الاقتصادية بإفريقيا الأحد الماضي UNECA ومناقشة أوجه التعاون المقترحة خلال الفترة القادمة.

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