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الأربعاء 11 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

بعد تعافية من الإصابة.. محمد صبحى ينتظم فى مران الزمالك

محمد صبحى
محمد صبحى
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انتظم محمد صبحي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التدريبات الجماعية للأبيض التي أقيمت اليوم الأربعاء على ملعب النادي استعداداً لمباراة المصري المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.
وكان الحارس يعاني من آلام في الظهر، تعرض لها قبل مباراة إنيمبا النيجيري الأخيرة في بطولة كأس الكونفدرالية، وخضع لبرنامج تأهيلي لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية استعداداً للفترة المقبلة.
وشارك محمد صبحي في تدريبات الحراس رفقة زميليه محمد عواد ومحمود الشناوي.
ويستعد فريق الزمالك لمواجهة فريق المصري المقرر لها يوم 15 ديسمبر الجاري باستاد الجيش ببرج العرب، في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

بعد تعافية من الاصابة صبحى محمد صبحي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الزمالك محمد صبحي الكونفدرالية المصري محمد عواد محمود الشناوى