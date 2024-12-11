تدريبات تأهيلية للاعبي الزمالك استعدادا للمصري البورسعيدي

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فقرة تدريبات تأهيلية في بداية مران اليوم الأربعاء، الذي أقيم على ملعب النادي، استعدادًا لمباراة المصري المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وتم التركيز خلال المران على رفع معدلات اللياقة البدنية للاعبين بعد حصول الفريق على راحة من التدريبات بالأمس عقب عودة بعثة الزمالك من نيجيريا عقب خوض مباراة إنيمبا في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة فريق المصري المقرر لها يوم 15 ديسمبر الجاري باستاد الجيش ببرج العرب، في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.