بابا الفاتيكان يأمل في إرساء السلام والاستقرار في سوريا

أعرب البابا فرنسيس بابا الفاتيكان عن أمله في إرساء السلام والاستقرار في سوريا.

وقال البابا، في ختام مقابلته العامة الأسبوعية اليوم الأربعاء، إنه يأمل أن يتم التوصل إلى حل سياسي في سوريا، مما يعزز الاستقرار والوحدة في الدولة.

وأضاف البابا "إنني أتابع ما يحدث في سوريا في هذا الوقت الحساس من تاريخها"، بحسب وكالة أنباء /أنسا/ الإيطالية.

وتابع قائلا: "آمل أن يتم التوصل إلى حل سياسي، دون مزيد من الصراعات والانقسامات، لتعزيز استقرار البلاد ووحدتها بشكل مسؤول".

وقال البابا أيضا إنه سيصلي من أجل "أن يتمكن الشعب السوري من العيش في سلام وأمان في أرضه الحبيبة".

ودعا الديانات المختلفة إلى أن تكون قادرة على "السير معا في صداقة واحترام متبادل من أجل خير تلك الأمة التي تعاني من الحرب لسنوات عديدة".