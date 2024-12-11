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الأربعاء 11 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

"الدفاع الصومالية": هجوم على قاعدة الجيش الصومالي وقوات دارويش جوبالاند

الجيش الصومالي
الجيش الصومالي
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أعلنت وزارة الدفاع الصومالية، أن قوات متمردة تابعة لرئيس ولاية جوبالاند السابق شنت اليوم/الأربعاء/،هجومًا على قاعدة الجيش الصومالي وقوات دارويش جوبالاند.
و أشارت الوزارة في بيان اليوم أوردته وكالة الأنباء الصومالية"صونا"، أن القاعدة التي تم استهدفها كان يتمركز فيها الجيش الصومالي من أجل تسلم قواعد عسكرية من القوات الإفريقية التي ستغادر البلاد والاستعداد لشن عمليات عسكرية ضد المليشيات الإرهابية.
و شددت الوزارة على أن مثل هذه الأعمال التخريبية لن تستمر طويلًا،وسيتم معاقبة مرتكبيها وإحالتهم إلى القضاء.

وزارة الدفاع الصومالية جوبالاند الجيش الصومالى