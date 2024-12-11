جمال بيومي: العلاقات المصرية الأوروبية يضرب بها المثل رغم اختلاف الثقافات

أكد السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن العلاقات المصرية الأوروبية يضرب بها المثل رغم اختلاف الثقافات، موضحا أن اوروبا كانت عدوا لنا واحتلونا عدة مرات، ولكن نجحت مصر في التخلص من الاحتلال في حرب 73 وبعدها الحوار العربي الاوروبي الممتد في كافة المشكلات على المستوى السياسي والأمني وبعدها الاقتصادي والاجتماعي ثم الثقافي.

وأضاف جمال بيومي في مداخلة هاتفية مع فضائية “إكسترا نيوز”، اليوم الأربعاء، أن اختلاف الثقافات نشأ عنه الكثير من الاختلافات مثل طلب اوروبا منع الإعدام وهو ما يعني لدينا تغذية جريمة الثأر، ويطلبون منا منع تعدد الزوجات، ولكن الموضوع لدينا مختلف أيضا، وكذلك الحال مع الزواج بين الرجال والسيدات، وبالتالي المفاوض المصري يجب أن يكون واثقا في نفسه لمواجهة هذه الأمور بسلاسة.

كما تابع السفير جمال بيومي، أن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي الحالية مختلفة لكونها الأولى من نوعها إلى البلدان الثلاثة الدنمارك وأيرلندا والنرويج، وهو كان تقصيرا من مصر، ولكن جرى تجاوز هذا الأمر ويتم إقامة حوارات مستمرة مع كل البلاد في عهد الرئيس السيسي.