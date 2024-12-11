محافظ القليوبية يضع جدولا زمنيا للانتهاء من قصر ثقافة بنها

استقبل المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية بمكتبه بديوان عام المحافظة، الدكتور محمد عبد الحافظ رئيس هيئه قصور الثقافة.

تفقد قصر ثقافة بنها

جاء ذلك بحضور أعضاء مجلس النواب، ولميس الشرنوبي رئيس إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد لتفقد ومتابعة دفع الأعمال لتطوير قصر ثقافة بنها، حيث شملت الجولة تفقد أعمال تطوير المسرح ومبنى قصر الطفل ومبنى قصر الثقافة.

ووجه المحافظ باستكمال المشروع وبحث المعوقات لسرعه الانتهاء من أعمال رفع كفاءة المسرح، والتأكيد على مراعاة معايير السلامة والأمان والالتزام بكافة الاشتراطات الفنية والتقنية في المسرح، لتمكينه من استضافة الفعاليات الثقافية والفنية في أقرب وقت ولتحسين وتطوير منظومة العمل بالقصر.

كما وجه ببحث سبل تعزيز دور قصر الثقافه وقصر الطفل لتعمل بصفة مستمرة من خلال التنسيق مع الجهات والأجهزة المعنية من الجامعات والمدارس لاستضافة المعارض والفعاليات الفنية والثقافية، والتي من شأنها المساهمة في رفع الوعي وبناء الإنسان وذلك حتي يتم الانتهاء من أعمال تطوير المسرح.

يذكر أن قصر ثقافة بنها يضم قاعات للفنون الشعبية والتشكيلية، مكتبتين للأطفال والكبار، ونوادي التكنولوجيا، إلى جانب نادي الأدب، نجد أنفسنا أمام مركز إشعاع ثقافي شامل قادر على تقديم تجربة غنية ومتميزة لكل فئات المجتمع".

ووجه رئيس هيئة الثقافة بسرعة الانتهاء من الأعمال نهائيا وتذليل العقبات التي تواجه عملية التطوير، وأكد أن الهيئة تسعى لرفع كفاءة مواقعها بما يدعم جهودها في تقديم خدمات ثقافية وفنية مميزة لأبناء الوطن بجميع المحافظات، مشيرا لأهمية قصر ثقافة بنها وعودته لأداء خدماته.