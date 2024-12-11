محافظ مطروح: استعدادات مكثفة للاحتفال بالعيد القومي

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الأربعاء، أن هناك استعدادات مكثفة تجرى على أرض المحافظة للاحتفال بالعيد القومي للمحافظة، وإحياء للذكرى 109 لمعركة وادي ماجد، وكفاح قبائل مطروح ضد قوات الاحتلال الإنجليزي عام 1915.

وأوضح محافظ مطروح اللواء خالد شعيب، أنه من المقرر انطلاق الفعاليات أوائل الأسبوع المقبل وتستمر طوال شهر ديسمبر الجارى، مشيرا إلى أن برنامج الاحتفال هذا العام يشهد العديد من الفعاليات والمظاهر الاحتفالية والافتتاحات لعدد من المشروعات التنموية والخدمية لأهالى المحافظة بمختلف مدن ومراكز المحافظة.

الاحتفالات تبدأ بإيقاد الشعلة

حيث تبدأ الاحتفالات بإيقاد الشعلة من أمام ديوان عام المحافظة بحضور لفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية وأبناء مطروح مع حمل فرسان مطروح للشعلة.

يعقب ذلك مؤتمر موسع لعرض جهود قطاعات المحافظة المختلفة وما تم انجازه لتوفير مزيد من الخدمات والبنية التحتية والحياة الكريمة لأهالى مطروح، كما يشهد عددا من كلمات احياء للذكرى 109 لعيد مطروح القومى، وتكريم عدد من المتميزين من الموظفين والعمال في الجهاز التنفيذى.



لجنة التراث تكرم رموز أبناء القبائل

وتضم الفعاليات احتفالية لجنة التراث بذكرى معركة وادى ماجد وتكريم رموز أبناء القبائل بمطروح عن كل شهداء ومشاركى معركة وادى ماجد، وكذلك تكريم الفائزين في المسابقة الثقافية التى نظمتها اللجنة عن معركة وادى ماجد، وذلك فى مجالات الشعر والبحث بجانب تكريم فريق التحكيم، بالإضافة إلى احتفال فرسان مطروح بمنطقة الخروبة وتقديم عدد من العروض للفروسية تؤكد على مدى الارتباط بين أبناء مطروح والخيول كرمز من رموز المحافظة وتقديراً لما قدمته الخيول خلال معركة وادى ماجد عام 1915.

كما يقام على هامش الفعاليات احتفالية رياضية بملعب مركز شباب مطروح بمشاركة نحو 500 شاب وفتاة واحتفالية المحافظة بحفل الزفاف الجماعى لعدد 30 عريسا وعروسة كتقليد ثابت للمحافظة وتقديم عدد من الهدايا بمشاركة عددٍ من مؤسسات المجتمع المدنى للمساهمة فى التيسير عليهم أعباء وتكاليف الزواج.

وأضاف محافظ مطروح، إنه سيتم تنظيم معرض لجمعية الأمل للصم وضعاف السمع بحديقة الغزالة ضمن احتفالات المحافظة لتسويق منتجاتهم الحرفية والتراثية دون تحمل العارضين أى أعباء مالية.

وقدم اللواء خالد شعيب محافظ مطروح التهنئة لجميع أهالى مطروح بهذه المناسبة الوطنية، متمنيا لمحافظتنا ومصرنا الغالية كل تقدم وازدهار وتنمية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى.