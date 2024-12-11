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الأربعاء 11 ديسمبر 2024
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

ضبط مستحضرات التجميل منتهية الصلاحية قبل ترويجها بالأسواق في منشأة ناصر

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة الجمالية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر) وبحوزته (كمية من مستحضرات التجميل مختلفة الأنواع ومجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية وبدون بيانات داخل مخزن خاص به"غيــر مرخـــص" كائن بدائرة القسم).
وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار بها لتحقيق أرباح غير مشروعة، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة .

ضبط كمية من مستحضرات التجميل منشأة ناصر وحدة مباحث قسم شرطة الجمالية امن القاهرة