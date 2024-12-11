مجلس هاني أبو ريدة يعقد أول اجتماع في الجبلاية "صور"

عقد مجلس إدارة اتحاد الكرة الجديد برئاسة المهندس هاني أبو ريدة جلسة ودية، صباح اليوم الأربعاء بكقر اتحاد الكرة في الجبلاية، لوضع خطة عمل المرحلة المقبلة.

وفاز هاني أبو ريدة برئاسة اتحاد الكرة بالتزكية في الجمعية العمومية التي اقيمت امس، وسط اقبال تاريخي وغير مسبوق من أعضاء الجمعية العمومية للجبلاية لتأييد المهندس هاني أبو ريدة وقائمته لقيادة الكرة المصرية في الدورة الانتخابية 2024 - 2028 .

ويضم مجلس إدارة اتحاد الكرة الجديد برئاسة هانى أبو ريدة، وخالد الدرندلى نائبا، وفى العضوية أحمد حلمى الشريف، حمادة الشربينى، مصطفى أبوزهرة، طارق محمد أبوالعينين، وليد عبد الجواد، محمد أبو حسين، والإعلامية إيناس مظهر

هاني أبو ريد يشكر الجمعية العمومية

وأعرب المهندس هاني أبوريدة، الرئيس الجديد للاتحاد المصري لكرة القدم وعضو المجلس الأعلى لكرة القدم "فيفا"، والاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، عن سعادته بثقة الجمعية العمومية لاتحاد الكرة المصري، لاختيار قائمته للفوز بالتزكية، لإدارة مجلس الجبلاية خلال السنوات الأربع المقبلة.

وقال أبو ريدة تعليقا على فوز قائمته: "أتوجه بالشكر لجميع أعضاء الجمعية العمومية للجيلاية، على دعمهم وثقتهم والحب الكبير الذي أحاطوني به اليوم وعلى مدار تاريخي مع كرة القدم المصرية، وأعدهم جميعا بالعمل مع مجلس الإدارة الجديد على تطوير الكرة المصرية وعودتها للريادة".

وأضاف: "الظروف صعبة والمهمة ثقيلة، وأمامنا عمل وجهد كبير لتطوير الكرة المصرية، ولن نبخل بأي جهد من أجل إسعاد الجماهير المتعطشة لاستعادة مكانة مصر في طليعة الكرة الإفريقية والعالمية".

وشدد أبوريدة على شكره وامتنانه لكافة أجهزة الدولة المعنية بالرياضة ومسئوليها والسيد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي لما رآه من دعم وإصرار على توفير مناخ يشجع على النجاح خلال الفترة المقبلة.

وأردف: "لدينا الدعم والطاقة الايجابية التي نسعى لأن تؤهلنا لاستعادة مكانة مصر الطبيعية في عالم كرة القدم، لكن علينا جميعا التكاتف من أجل تحقيق هذا الأمر".

وتابع: "باب اتحاد الكرة مفتوح أمام الجميع من أجل مصلحة الكرة المصرية، ولا إقصاء لأي عضو في منظومة كرة القدم المصرية، والمجلس الحالي سيسعى جاهدا للعمل على معالجة السلبيات التي عانت منها الكرة المصرية مؤخرا بمساعدة الجميع".