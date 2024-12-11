رئيس صندوق التنمية الحضرية يزور محافظة كفر الشيخ

استقبل اللواء علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، المهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، وذلك بمكتبه بديوان عام المحافظة، بحضور الدكتور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء محمد شوقي بدر، السكرتير العام للمحافظة، واللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد، ومحمد رأفت معاون محافظ كفر الشيخ، وعدد من القيادات التنفيذية.

وأعرب محافظ كفر الشيخ، عن سعادته بهذه الزيارة وتقديره للدور الذي يقوم به الصندوق في دعم مشروعات التنمية الحضرية والبنية التحتية، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز جهود التنمية المستدامة بالمحافظة.

وعبر رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، عن شكره وتقديره لمحافظ كفر الشيخ على حفاوة الاستقبال، مؤكدًا أهمية التعاون بين الصندوق والمحافظة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحسين مستوى جودة الحياة في المناطق السكنية والخدمية.

كما تم التطرق إلى الخطط المستقبلية للمشروعات الحضرية التي من شأنها الارتقاء بالمناطق السكنية والخدمية وتوفير بيئة سكنية متكاملة لأهالينا بمحافظة كفر الشيخ.

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