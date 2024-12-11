الإحصاء: ارتفاع قيمة صادرات شهر سبتمبر 2024 إلى 10.2%

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الأربعاء، النشرة الشهرية لبيانات التجارة الخارجية سبتمبر 2024 وقد بلغـت قيـمة العجــز في الميـزان التجــاري 4.40 مليار دولار خلال شهر سبتمبر 2024 مقابل 3.58 مليـار دولار لنفـس الشهر مـن العام السابـق بنسبــة ارتفاع قدرها 22.8 %.

وأشار الجهاز إلى أنه ارتفعت قيمـة الصـادرات بنسبـة 10.2% حيـث بلغـت 3.46 مليـار دولار خـلال شهــر سبتمبر 2024 مقابــل 3.14 مليـــار دولار لنفــس الشهــر مـن العــام السابـــق، ويرجــع ذلـك إلــى ارتفاع قيمـة صــادرات بعــض السـلــع وأهــمها: (منتجات البترول بنسبة 146.5٪، ملابس جاهزة بنسبـة 28.7%، لدائن بأشكالها الأولية بنسبة42.1%، عجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبـة 11.1 %).

بينما انخفضت قيمة صـادرات بعض السلع خــلال شهر سبتمبر 2024 مقابــل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمهـا (البترول الخام بنسبة 66.0%، أسمدة بنسبة 40.2%، فواكه طازجة بنسبه 8.8 %، قضبان وعيدان وزوايا وأسلاك من حديد بنسبة 14.0%).

وأوضح الجهاز أن قيمــة الــواردات ارتفعت بنسبـة 16.9% حيــث بلغــت 7.86 مليــار دولار خلال شهــر سبتمبر 2024 مقابل 6.72 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق ويرجـع ذلـك إلى ارتفاع قيمــة واردات بعض السلــع وأهمهـا: (منتجات البترول بنسبــة 33.9%، الغاز الطبيعي بنسبة 138.6 %، لدائن بأشكالها الأولية بنسبــة 20.1%، أدوية ومحضرات صيدلة بنسبــة 1.7%).

بينما انخفضت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر سبتمبر 2024 مقابـل مثيلتها لنفس الشهر من العـام السابــق وأهمهـــا: (قمح بنسبة 22.3%، مواد أولية من حديد أو صلب بنسبة 19.1%، سيارات ركوب بنسبة 25.2%، ذرة بنسبة 25.9 %).