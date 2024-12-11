محافظ القليوبية يوفر 10 فرص عمل خلال لقاء المواطنين ببنها

عقد المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، لقاءه الأسبوعي بديوان عام المحافظة بمدينة بنها، حيث استمع إلى شكاوى المواطنين من مراكز بنها وكفر شكر وطوخ وقها، كما وفر 10 فرص عمل بالقطاع الخاص.

محافظ القليوبية خلال لقاء المواطنين

وشهد اللقاء اتخاذ قرارات فورية لحل العديد من القضايا الملحة، والتي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.

وتمكن المحافظ من تقديم الدعم اللازم لمواطن جرى فصله من عمله بهيئة النقل العام نتيجة انقطاعه عن العمل، وذلك نظرا لظروفه الصحية وعلى الفور وجه المحافظ بعمل مذكرة لمخاطبة رئيس هيئة النقل العام لدراسة حالة الشاكي في إمكانية رجوعه إلى العمل مرة أخرى.

كما وجه المحافظ، بتوفير سكن لمواطن لديه نسبة إعاقة 5% بمدينة قها، كما وفر “كرسي متحرك كهربائي” بالمشاركة مع المجتمع المدني لسيدة من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وحرص المحافظ على توفير فرص عمل لعدد من الشباب، حيث تمكن من توفير أكثر من 10 فرص عمل مناسبة لمواطنين لديهم نسبة إعاقة 5 % بعدد من الشركات الخاصة بالمحافظة، مع مراعاة طبيعة إعاقته وقدراته، بالإضافة إلى توفير فرصة عمل لفتاة خريجة حديثا بنسبة إعاقة 5 % في إحدى المدارس الخاصة بمدينة بنها.

كما وجه عطية، الإدارة الهندسية بالمحافظة بفحص طلب إعادة ترميم سور محاط بمنزل داخل الحيز العمراني بالوحدة المحلية بالدير موجها بسرعه استخراج رخصه ترميم للسور.

وأكد محافظ القليوبية أن هذه اللقاءات تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة التواصل المستمر مع المواطنين والعمل على حل مشكلاتهم، مشيرًا إلى أن المحافظة تبذل قصارى جهدها لتوفير حياة كريمة للمواطنين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.

كما شدد المحافظ على أهمية التعاون بين المواطنين والأجهزة التنفيذية لتحقيق التنمية الشاملة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.