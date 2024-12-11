محمد ناصف يتفقد قصر ثقافة الزقازيق والأعمال الإنشائية بههيا

تفقد الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، أعمال الصيانة بقصر ثقافة الزقازيق، والأعمال الإنشائية بقصر ثقافة ههيا، في جوله بحضور د. نادر مصطفى، وكيل لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ومحمد يوسف، رئيس الإدارة المركزية لمكتب رئيس الهيئة، والمهندس هاشم عبد الرحمن، مدير المشروعات بالإدارة العامة للشئون الهندسية.

أكد نائب رئيس الهيئة، أن الجولة تأتي استمرارا للمتابعة الميدانية لمواقع الهيئة بجميع المحافظات، للوقوف على احتياجاتها، وذلك في ضوء توجيهات الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، بالعمل الدائم على تطوير الخدمات الثقافية والفنية المقدمة للجمهور، وكذا متابعة أعمال الصيانة اللازمة للقصور والبيوت الثقافية، ونسب تنفيذ الأعمال الإنشائية بالمواقع الجديدة.

وقد شهدت الجولة تفقد قصر ثقافة الزقازيق والاطلاع على أعمال الصيانة وتحديث منظومة الحماية المدنية بالمسرح، وتم تفقد القاعات المتواجدة به: المكتبة العامة، مكتبة الطفل، مركز تكنولوجيا المعلومات، المسرح، ناديا الأدب والمرأة، بجانب المعرض الدائم لكتب وإصدارات الهيئة العامة لقصور الثقافة.

وتابع "ناصف" جانبا من الأنشطة الثقافية والفنية التي تقدم بالقصر، مؤكدا أهمية ابتكار الأفكار الجديدة لجذب المزيد من جمهور المستفيدين، وأشار لأهمية الورش الفنية والأشغال اليدوية، موجها التحية لطاقم عمل سينما الشعب على الجهود المبذولة.

وشملت الجولة التفقدية أعمال الإنشاء بقصر ثقافة ههيا الجديد، وأكد نائب رئيس الهيئة العمل على تذليل جميع العقبات للانتهاء منه في أسرع وقت، لكي يضاف الموقع كمنارة تثقيفية لأهالي ههيا، كما أكد د. نادر مصطفى تقديم الدعم المستمر حتى إنهاء وإتمام هذا الصرح الثقافي المهم.

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