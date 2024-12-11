مكتبة مصر العامة بأسوان تطلق مبادرتين فى وادى كركر ضمن بداية جديدة

أطلقت مكتبة مصر العامة بأسوان، مبادرتين رائدتين تحت عنوان "المكتبة بتزورك" و"بداية جديدة لبناء الإنسان" ليكون وادي كركر شاهدا على أولى الأنشطة الثقافية المميزة من هذا النوع .

وبحسب بيان صادر لمكتبة مصر العامة، تميزت الفعالية بدمج الثقافة مع البيئة والفنون، حيث استمتع الحضور بعروض فنية قدمها أطفال وأهالي وادي كركر والتي أظهرت مواهبهم المبدعة كما تضمنت المبادرة غرس شجرة مثمرة ضمن مبادرة "هنجملها" أمام دار المناسبات بمشاركة سلمي الأنصاري من ذو الهمم وذلك في لفتة رمزية تؤكد أهمية العطاء والاستدامة .

مبادرة المكتبة بتزورك بوادي كركر بأسوان

كما تم تقديم توعية صحية من الدكتور باهر مجدي طبيب بشري بالوحدة الصحية لوادي كركر للأهالي عن الأمراض الموسمية وطرق الوقاية منها والإسعافات الأولية .

حضر الفعالية الدكتورة نهلة الأنصاري نائب مدير مكتبة مصر العامة بأسوان التي أثنت على دور المكتبة في الوصول إلى المناطق النائية وتعزيز الوعي الثقافى، وكرم محمد عبد الله، منسق عام مبادرة "بداية" على مستوى الجمهورية، والذي أبدى تقديره لجهود المكتبة ودورها الفعال في تنمية المجتمع .

وعبر أحمد عبد الحميد رئيس جمعية تنمية المجتمع بوادي كركر ومدير المدرسة الثانوية عن امتنانه لإطلاق مثل هذه الأنشطة المتميزة إشادته بدور مكتبة مصر العامة بأسوان ومبادرة بداية والدكتورة مايسة صلاح جمال التي أكدت أهمية هذه المبادرات في بناء الإنسان ودعم التعليم والثقافة.

مكتبة مصر العامة بأسوان تدعم المناطق النائية بأنشطة متنوعة



وأعرب أهالي وادي كركر عن سعادتهم وامتنانهم لهذه الفعالية التي جمعت بين الفنون والتعليم والبيئة وشكلت منصة للتفاعل الإيجابي وتعزيز الروابط المجتمعية وهذا ما يعكس استمرار مكتبة مصر العامة بأسوان في دعم المناطق النائية بأنشطة متنوعة ومميزة تعزز التنمية الشاملة.

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